Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs

ravnateljima srednjih škola

online nastavu

završnih razreda

neophodan

nije bilo dovoljno

ne održavaju ili da se odgode

nepotreban i neučinkovit

Velika većina ni na maturalac nije išla, a sad bi oni da nam i norijadu ukinu… To se neće dogoditi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

uputio je dopis svimkojim od njih traži prelazak naza maturante posljednja dva dana nastavne godine, 24. i 25. svibnja, piše portal Srednja.hr U dopisu Ministarstvo školama preporučuje prelazak na online nastavu za učenikeposljednja dva dana nastavne godine. Iznimka su maturanti kojima je dolazakzbog provjere znanja, odnosno koji moraju pisati ispit ili usmeno odgovarati gradivo. O konačnoj organizaciji nastave odlučit će škole, odnosno ravnatelji.Ovu uputu u MZO-u opravdavaju time da se, za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim učenikom ili nastavnikom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna, izriče mjera samoizolacije. To stvara komplikacije za učenike koji moraju na maturu, kao i za škole koje moraju organizirati pisanje tih ispita za maturante u samoizolaciji.Kao da to samo po sebi, Ministarstvo je od škola zatražilo da zajedno s učenicima i njihovim roditeljima dogovore da se eventualna organizirana druženja (na otvorenom ili zatvorenom)nakon završetka provedbe državne mature i obrane završnih radova.Maturanti su, naravno, ogorčeni ovom odlukom Ministarstva. Smatraju da je prelazak na online nastavu totalnoi poručuju da ih to neće omesti u nakani da se okupe. „“, govore učenici diljem zemlje kao jedan.