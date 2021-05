Marka Perkovića

Mjesni odbor godinama njeguje pozitivan odnos i suradnju s udrugama osobito u područjima informiranja, odlučivanja i razvoja, financiranja i zadovoljavanja javnih potreba. Aktivnosti josipovačkih udruga kroz programe i projekte od interesa za Grad Osijek doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Osijeka i Republike Hrvatske i time podižu kvalitetu života građana.

Tekst i foto: MO Josipovac

Na prijedlog vijećnika Mjesnog odbora Josipovacodržan je radni sastanak s ciljem predstavljanjaizmeđu predstavnikaiz Josipovca te direktora–VGO Osijek, mještanina Josipovca,Okupljenima su pojašnjene glavne projekte aktivnosti osobito one koje se u sklopu projekata provode na području Josipovca a Hrvatske vode planiraju provesti sljedeće projekte: Revitalizacija korita rijeke Drave u Višnjevcu i Josipovcu u duljini otprilike 5 km uključujući prokop 1,5 km od Stare Drave Josipovac do rijeke Drave, ustava na Poganovačko-kravičkom, tzv. Brondinom kanalu na ušću sa Starom Dravom uključujući regulaciju od tzv. Rupače i regulacija Brondinog kanala od tzv. Rupače do željezničke pruge uključujući obnovu mostova., predsjednik ŠRK Linjak i, predsjednik LD Jastreb zadovoljni su predloženim zahvatima u zoni obuhvata navedenih projekata u kojoj se ujedno nalazi ribolovna voda kojom ribiči gospodare kao i lovište. Željko Kovačević zahvalio je udrugama štonapomenuvši da način na koji vrednujemo i cijenimo vodu, određuje i način upravljanja vodom. Voda ima ogromnu i složenu vrijednost za naša kućanstva, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, ekonomiju i integritet našeg prirodnog okoliša.– Marko Perković.