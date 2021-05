Osijeka

Anti Ercegu

Specijalnoj bolnici Sveta Katarina

sveobuhvatnoj i cjelovitoj rekonstrukciji

uspješno je obavljena

I to je sada iza mene, a ono što mi slijedi je duži oporavak. No, vratit ću se jači iz svega ovoga, prošao sam i gorih stvari u životu i nikada nisam gubio volju i odustajao. Naravno da neću ni sada. Operirao me dr. Damir Hudetz, a puno mi je pomogao i dr. Dragan Primorac koji je predsjednik Upravnog vijeća bolnice, pa obojici želim zahvaliti. Velika zahvala ide i svima u NK Osijek, zaista sam dirnut pažnjom i brigom koju mi iz dana u dan pokazuju. Drago mi je da su dečki odigrali tako dobru utakmicu protiv Šibenika i pobijedili, čestitam im na tome i mogu reći da sam uživao gledajući ih u takvom izdanju

kućni oporavak

dugotrajna

Sve je prošlo kako treba što se operacije tiče i dobro se osjećam. Spreman sam se maksimalno podrediti svim izazovima tijekom oporavka kako bi se uspješno vratio na teren. Ortoza za stabilizaciju koljena i štake će mi svakako biti svakodnevica u idućim tjednima, no sve je to normalno u ovakvim situacijama. Bit ću u stalnom kontaktu s klupskim liječnicima i trenerima i vjerujem kako će se sve odvijati normalno, bez nekih poteškoća.

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Nogometašu, krilnom napadaču Ante Ercegu operirano je desno koljeno u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina u Zaboku. Riječ je o sveobuhvatnoj i cjelovitoj rekonstrukciji stradalih ligamenata, pa je operacija potrajala tri sata i ono što je najvažnije – uspješno je obavljena, rekao je Ante. Rehabilitacija će biti dugotrajna s obzirom na težinu ozljede, ali je naš neustrašivi Splićanin veliki optimist.