Atletski klub „Slavonija-Žito“

Europski bacački kup

Atletski miting AK „Slavonija-Žito

Dominik Škorjanc

Europsko prvenstvo za juniore

Mie Wild

Prvenstvo Balkana za mlađe juniore

Ivan Horvat

Sara Aščić

Luka Jakobović

Melani Bosić

Saše Šešuma

Tekst i foto: AK Slavonija Žito

Protekli je vikend (8.-9. svibnja 2021. g.) predstavio pravu raskoš atletskih događanja, aodgovorio je na sve: uz prestižniu Splitu, na stadionu Gradski vrt u Osijeku, održan je dvodnevni. Rezultata nije nedostajalo, ali ni normi za velika međunarodna natjecanja.Junior, u utrci na 400m prepone istrčao je rezultat „vrijedan“ norme za(53,50). Rezultat će do srpnja, kada će se natjecanje održati u Estoniji, biti još bolji, kao i onaj kadetkinjekoja je utrkom na 100m s preponama (14,40), ali po mlađejuniorskim kriterijima, ispunila normu zakoje će se u kolovozu ove godine održati u Srbiji.Odličnim rezultatima nije kraj:u skoku s motkom i prvim natjecanjem na otvorenom, odnio je pobjedu preskokom od 5,30m, dok je skakačica u vis, najavila uspješan nastavak sezone: postavila je novi osobni rekord preskočivši 1,82m.Završit ćemo s trkačima: ove godine u zavidnoj formi,nastavlja s popravljanjem osobnih (i klupskih) rekorda: utrku na 200m „preletio“ je za ispod 22 sekunde (21,89), a ujedno i pobijedio bivšeg državnog prvaka u toj disciplini.istu je duljinu istrčala za ispod 25 sekundi (24,96) te novim osobnim i klupskim rekordom došla do još jedne pobjede. Melani je, po riječima trenera, potencijal za još veće rezultate koji će ju, kao i Škorjanca, dovesti do norme za juniorsko Prvenstvo Europe.