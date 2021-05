Brođancima

humanitarna utrka "Wings For Life"

ne ulovi

humanitarnoj utrci Wings For Life

epidemiološke situacije

putem aplikacije

službenu utrku u Brođancima

trčati za one koji ne mogu

29 trkača

362€

2.722,24 kuna

Otto Gesler

Osijek Wild Runners

Hrvoje Bašić

31,86km









Osijek Wild Runners je novoosnovani amaterski sportski klub. Cilj nam je okupiti sportske entuzijaste iz našeg grada te uživati u trčanju i druženju. U Brođancima smo trčali za one koji to ne mogu. Predivna atmosfera, odličan posao mladih organizatora i dostojna zamjena za Zadar! Drago mi je da sam trčao baš u Brođancima i sigurno se opet vidimo.Osijek Wild Runners je novoosnovani amaterski sportski klub. Cilj nam je okupiti sportske entuzijaste iz našeg grada te uživati u trčanju i druženju.

Foto: Dino Mićan i Tomislav Herega

Proteklog vikenda uje održana. Utrka je posebna jer ljudi sudjeluju diljem svijeta u istom trenutku, a svi su povezani aplikacijom. To znači da možeš trčati istovremeno s tisućama drugih bez potrebe da budete na istoj lokaciji. Krenut ćeš u istom trenutku kad i tisuće ljudi iz cijeloga svijeta. Tvoj je zadatak trčati onoliko koliko možeš dok tepresretačko vozilo koje u potjeru kreće 30 minuta nakon starta utrke. Kad te presretne, utrka je za tebe završila."Prije malo više od mjesec dana prijatelji i ja odlučili smo se okušati u svjetski poznatojkoja se obično svake godine održava u Zadru. Kako zbog trenutneove godine ona nije bila službeno organizirana, Wings For Life organizacija je omogućila da zainteresirani sudjeluju na utrci virtualno —Nakon što smo se prijavili, odlučili smo trčati svatko za sebe, no budući da je bilo sve više i više zainteresiranih i vidjevši da i drugi gradovi u Hrvatskoj prijavljuju svoje lokacije kao službene lokacije za utrku, odlučili smo se kao Udruga kontaktirati Red Bull te organizirati vlastitu. Zaključili smo suradnju s Red Bullom i Jamnicom te napravili događaj na Facebooku koji je vrlo brzo postao glavna tema na našem području.Sama utrka protekla je i bolje nego očekivano, uz zadivljujući broj sudionika, lijepo vrijeme i još bolje nedjeljno popodne družeći se s prijateljima i upoznavajući nove osobe koji su za cijeli događaj imali samo riječi hvale. A cilj je bio vrlo jednostavan - dobro se zabaviti iNa utrci je sudjelovalokoji su zajedničkim snagama istrčali više od 300 kilometara, a prikupljeno je ukupno, odnosnodonacija za istraživanja ozljeda leđne moždine!" izjavio jeNa utrci su sudjelovali i članovi sportskog kluba “”. Evo što je rekao njihov člankoji je utrku završio na prvome mjestu s istrčanih” - Hrvoje Bašić