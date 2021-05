HEP-Toplinarstvo

Tekst i foto: Osijek031.com

je izvijestilo da je jučer (ponedjeljak, 10. svibnja)2020./2021. za okou šest gradova.U skladu s vremenskim uvjetima HEP-Toplinarstvo je jučer započelo s podešavanjemu toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti sezonu grijanja 2020./2021. uDirektor HEP-Toplinarstvaistaknuo je u priopćenju kako je uspješno završena sezona grijanja 2020./2021. u kojoj su radnici HEP-Toplinarstva osigurali krajnjim kupcima kontinuiranu isporuku toplinske energije, unatočpod posebnim epidemiološkim mjerama, kao i uslijed snažnog potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju.S ciljem povećanjaisporuke toplinske energije, HEP-Toplinarstvo u razdoblju izvan sezone grijanja planira provesti revitalizaciju približnopostojeće vrelovodne trase te izgradnju okonove trase.HEP-Toplinarstvo i ove godine započinje s radovima u sklopu dva značajna investicijska projekta sufinancirana bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U Zagrebu se tako provodi projekt ukupne vrijednosti, od čega jebespovratnih EU sredstava. U razdoblju od 2021. do 2023. planira se zamijeniti, odnosno gotovo trećina postojeće zagrebačke vrelovodne mreže. U Osijeku će u naredne tri godine provoditi projekt zamjenespojnog vrelovoda od Termoelektrane-toplane Osijek do toplane Pogona Osijek vrijednosti, od čega jebespovratnih EU sredstava.Iz HEP-Toplinarstva podsjećaju da krajnji kupci u razdoblju izvan sezone grijanja, odnosno do početka rujna, mogu provoditi radove nagrijanja u svojim prostorima. Prije izvođenja radova trebaju se obratitisuvlasnika ili upravitelju zgrade, kako bi se osiguralo pražnjenje pogonske vode iz sustava zgrade. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije.Sezona grijanja 2021./2022. započet će u skladu s vremenskim uvjetima, a najranije 15. rujna 2021. godine.