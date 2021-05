Centar za nestalu i zlostavljanju djecu Osijek

Legosi u centru - mjesto za vas!

11 milijuna kuna

bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj

Ivan Anušić

Tomislav Ramljak

Već godinama surađujemo s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, a posao koji obavlja ravnatelj Tomislav Ramljak je izvrstan i hvalevrijedan te mu na tome čestitam. Ovakva ustanova nadograđuje i nadopunjava sustav i pruža uslugu koju i mi nastojimo pružiti kroz Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. Centar nastoji odgovoriti svim izazovima s kojima se današnje generacije mladih susreću te iznaći rješenja za poteškoće na koje nailaze. Svojim znanjem, vizijom i kvalitetno osmišljenim programima povlače i novce iz Europske unije, što je za svaku pohvalu. Posebno me veseli što je ovakva ustanova jedinstvena u cijeloj Hrvatskoj, a ova razina kvalitete, brige i skrbi o djeci koja su zlostavljana i kojima je potrebna zaštita od opasnosti koje vrebaju u virtualnom svijetu, čini našu Osječko-baranjsku županiju predvodnicom u pružanju te vrste usluge. To je smjer u kojem kao zajednica želimo ići u našoj Županiji te predlagati i provoditi projekte za boljitak gospodarskog, kulturnog, sportskog i društvenog života na istoku Hrvatske

velikim iskorakom

reko europskih fondova uspjeli smo osigurati investiciju u stopostotnom iznosu od 11 milijuna kuna za izgradnju najmodernijeg centra za djecu, mlade i obitelj. Podsjećam, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu djeluje već 15 godina, jedini u RH štiti djecu na internetu kroz Centar za sigurniji Internet i vodi brigu o nestaloj djeci kroz europski broj koji funkcionira 24 sata dnevno. Do sada smo bili u iznajmljenim prostorima Grada Osijeka, za koji smo plaćali najamninu iako radimo za dobrobit djece, te smo se odlučili za ovaj zahvat, a za godinu dana bit ćemo u novim prostorima. S vjetrom u leđa od strane Osječko-baranjske županije odlučili smo se za još veći iskorak, a to je da ćemo izgraditi i zgradu koja će biti zdravstvena poliklinika za djecu, mlade i obitelj sa smještajnim kapacitetima. Tako ćemo zatvoriti cijelu priču te postaviti Osijek i Osječko-baranjsku županiju kao lidera u zaštiti djece i brizi za djecu. Naša djeca to zaslužuju. Osim toga, sada imamo jako puno slučajeva gdje djeca ne mogu otići s obitelji na tretman u Zagreb, a mi ćemo s našim mobilnim timom omogućiti da odemo po obitelj koja će imati besplatan smještaj dok je dijete u tretmanu

Ivana Stanić

Mi smo Centar za nestalu i zlostavljanu djecu prepoznali kao izvrsnog potencijalnog partnera koji proces deinstitucionalizacije smatra važnim u daljnjem razvoju našega društva. Podupirali smo ih kroz brojne projekte, a izgradnja njihova novog prostora je samo još jedan od njih kroz koji nastavljamo suradnju. Moram pohvaliti činjenicu da su oni prvi na ovom području koji objedinjuju niz socijalnih usluga, a kao Centar za nestalu i zlostavljanu djecu i kao Centar za sigurniji internet pokazali su se kao predvodnik u brizi za mentalno zdravlje djece, u ovo teško i izazovno doba pandemije

vlastitu nekretninu

700 kvadrata

najmoderniji Centar

Tekst i foto: OBZ.hr

nositelj je projekta „“, jedinstvenog u Hrvatskoj, a u vrijednosti, što je u cijelosti osigurano kao. Kroz projekt će se u Višnjevcu izgraditi najmoderniji Centar za djecu, mlade i obitelj, pa je danas (10. svibnja 2021. godine) župansa suradnicima posjetio gradilište nove zgrade. Tom prigodom predsjednik Centrapredstavio je cijeli projekt, kao i ostale aktivnosti na zaštiti i skrbi o djeci i mladima.- rekao je župan Ivan Anušić.Prilikom obilaska gradilišta Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, ravnatelj Tomislav Ramljak naglasio je kako je riječ o jedinstvenom zahvat u Hrvatskoj i osobitou zaštiti djece i mladih za Osijek i Osječko-baranjsku županiju.- P- kazao je Ramljak koji očekuje nastavak odlične suradnje i pomoći Županije, a nada se da će Grad Osijek prepoznati projekt i pomoći realizaciju.Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske braniteljedodala je kako su djeca i mladi polazište sustava i društva. -- zaključila je pročelnica Stanić.Cilj projekta je unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije i osiguranje izvaninstitucijskih oblika socijalne skrbi za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju te članove njihove obitelji, a planira se postići kroz izgradnju prostora za pružanje usluge poludnevnog boravka za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju i savjetovališta za djecu, mlade i obitelj.Kroz navedeni projekt Centar će izgraditis više odkorisne površine čime će Osijek i Osječko-baranjska županija i njezini žitelji dobitii svojevrsni hub znanja o radu s najpotrebitijima, odnosno s djecom i mladima. U sklopu tog prostora nalazit će se poludnevni boravak za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju, savjetovalište za djecu, mlade i obitelji kao i drugi sadržaji koji će omogućiti najviši standard rada s djecom i mladima, ali i ugodne radne uvjete za stručnjake koji svakodnevno rade na poboljšanju uvjeta za života upravo djece i mladih koji su bili, koju su sada i koji će biti fokus rada i djelovanja u budućnosti.