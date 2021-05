Samoboru

OŠ Bogumila Tonija

karate prvenstvo Hrvatske u borbama za kadete, juniore i mlađe seniore

dva kluba

Osijeka

Karate Akademija Osijek:

Karla Karačić i Petra Vukmanić

gubi 2:3

gubi prvo kolo

Potkovac Matej i Gabrijel Krstanović

Melani Čornok

pobjeđuje 5:0

gubi borbu

Josip Šabić

Patrik Ifko

Domagoj Matković

Goran Mesić

Karate klub Esseker:

Petar Gudelj

Borna Gudelj

Tijekom proteklog vikenda uu sportskoj dvoraniodržano jeNa natjecanju su nastupila iiz- Prvi na borilište izašle su Kadetkinjeu kategoriji kadetkinje +59 kgKarla u fantastičnoj borbi, te pokazuje napredak u svome radu i odličnu formu za naredna PH.Petra Vukmanić kojoj je ovo bilo prvo veliko natjecanjete pokazuje napredak od kako je pristupila Akademiji.Nakon cura na tatami su izašli kadeti +70kgMatej pobjeđuje prvo kolo , drugo kolo te u Polufinalu gubi borbu od viceprvaka Hrvatske.U repasažnoj borbi pri rezultatu 4:4 gubi borbu na prednost boda protivnika i ne dolazi u šansu za borbu za medalju.Gabrijel je prvo kolo izgubio od prvaka Hrvatske, te u repasažnoj borbi za medalju dobiva udarac u glavu i suci procjenjuju da nije u mogućnosti nastaviti borbu te ne dolazi do borbe za medalju.Na kraju dana na borilište izlazi juniorkate pokazuje odličnu pripremu za ovo prvenstvo te u I. KoluII. kolo 5:0III. kolo 3:2Polufinale0:3 te ovim porazom ne ulazi u finale PH, i radi borbu za treće mjesto koju tijesno gubi 0:1 od predstavnice iz Zagreba te time zauzima veliko 5 mjesto od 19 natjecateljica. Veliko iskustvo za Melani i za daljini rad.Drugoga dana Prvenstva Hrvatske na borilišta izašla su tri predstavnika.Prvo je nastupiou kategoriji ml. Seniori - 60 kg i kroz dobre borbe osigurao srebrnu medalju na PH te nastup na Europskom prvenstvu.Josip će tako u sastavu reprezentacije Hrvatske u kategoriji ml.seniora-60 kg nastupiti na Europskom prvenstvu koje će se održati u Finskoj polovicom 8 mjeseca.u kategoriji ml.seniora-75 kgPrvo kolo pobjeđuje 5:1Drugo kolo 5:4Polufinale gubi borbu za finale, te u borbi za treće mjesto kod konačnog rezultata 1:1 i prednost prvog boda protivnika, Patrik ostaje bez brončane medalje. Patrik je pokazao odličan karate, napredovao je u tehnici i taktici i u narednom periodu slijedi brušenje forme za buduća Prvenstva Hrvatske.nastupio je u kategoriji ml.seniori -67 kg pri vodstvu od 2:0 čudnim kriterijima gdje mu nisu dosuđena dva poena gubi borbu rezultatom 3:4 te ne dolazi u borbu za medalju. Domagoju je nedostajalo malo sportske sreće da se domogne postolja na ovom Državnom prvenstvu !Ekipu na natjecanju vodio je glavni trener klubaOdličan rezultat je ostvario natjecateljkoji je u kategoriji kadeta +70 kg osvojio 3. mjesto. Petar je odlično odradio dva meča do polufinala u kojem je također stekao početnu prednost međutim u drugom dijelu meča su došle do izražaja posljedice dvotjedne izolacije te nije izdržao meč u potrebnom ritmu tako da je suparnik uspio preokrenuti rezultat i otići u finale.Petar se ipak nakon poraza u pauzi od desetak minuta uspio oporaviti i glatko dobiti repasažni meč za treće mjesto.U kategoriji U21 do 84 kg je nastupiokoji je branio broncu u toj kategoriji. Borna je u dobro ušao u natjecanje i držao meč pod kontrolom do zadnjih par sekundi i rezultata 6 : 6 s prednošću prvog poena kada je u klinču dosuđen „nevidljivi“ poen koji je suparnika odveo u drugi krug u kojem je poražen te ni Borna nije dobio mogućnost repasaža.