Foto: Čitatelj

U subotu, 8. svibnja, uu Osijeku, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.Osobnim automobilom upravljao jeiz Osijeka te je zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom sletio s kolnika i udario u. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje propisana je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.