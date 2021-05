Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

9. međunarodno pjevačko natjecanje Lav Mirski

sjajnih mladih pjevača

Hrvatske, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Češke, Slovačke, Latvije, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Poljske, Njemačke, Armenije, Meksika i Tajvana

Berislav Jerković,

Rowena Cowley

Maria Temesi

Violeta Pančetović Radaković

Elem Eley

Barbara Jernejčič Fürst

Martina Gojčeta Silić

Filip Pavišić

Lauren Dasappa

Ivana Garaj Korpar

Tekst: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Proteklog se vikenda u organizacijiodržalo. Od 7. do 9. svibnja 2021. godine čak je stotinu i četiri pjevača iz 15 svjetskih zemalja nastupilo na priznatom umjetničkom događanju čiji je značaj, sjajnim realizacijama natjecanja u prethodnim godinama, potvrđen već više puta. Radi epidemioloških se mjera i otežanog prelaska granice natjecanje održalo u virtualnom obliku.Status manifestacije od nacionalne i međunarodne važnosti natjecanje je zaslužilo i radikoji su sudjelovali u dosadašnjim godinama natjecanja, a kako je riječ o već devetom izdanju, osobita je radost organizacijskog odbora i članova stručnog ocjenjivačkog žirija što glazbeni put pojedinih sudionika prate gotovo od samog osnutka natjecanja kada su ti pjevači sudjelovali u kategorijama za one koji su tek na početku ulaska u profesionalni svijet pjevanja, a sada se već afirmiraju kao vrsni vokalni umjetnici sve bogatijeg pjevačkog iskustva.Tijekom tri su dana natjecanja nastupili pjevači iz. Riječ je o učenicima glazbenih škola, studentima glazbenih fakulteta i Akademija te završenim mladim pjevačima do 32 godine starosti koji su se natjecali u sedam kategorija. Njihove je nastupe pratio međunarodni stručni žiri u sastavu: dr. sc.predsjednik žirija (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska), dr.(Sydney Conservatorium of Music, Australija), dr.(Muzička akademija u Szegedu, Mađarska), dr.(Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu, Srbija),(Westminster Choir College, Princeton, SAD),(Akademija za glasbo Ljubljana, Slovenija),(Muzička akademija u Zagrebu, Hrvatska),(ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Hrvatska),(Sveučilište Stellenbosch, Južna Afrika) i(Glazbena škola Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Hrvatska).Zatvaranje natjecanja, objava plasmana i nagrada te proglašenje pobjednika održano je putem službenih profila natjecanja na društvenim mrežama u nedjelju, 9. svibnja, a pobjednici kategorija su:1. kategorija: EVA KURNIK iz Slovenije, Konservatorij za glasbo in balet Maribor;2. kategorija: ALŽBETA REHÁKOVÁ iz Slovačke, Academy of performing arts in Bratislava;3. kategorija: JÚLIA FUJITA iz Mađarske, University of Debrecen;4. kategorija: MARIJA TICL iz Hrvatske, Muzička akademija u Puli;5. kategorija: DIANA JAEL MATA PEZA iz Meksika, Yucatan Higher School of Arts - studio Katzarava;6. kategorija (vokalni ansambli): LANA ČEKO i IVA ŠALIĆ iz Hrvatske, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku;7. kategorija (mjuzikl): MATE ZSBAN iz Mađarske, Liszt Ferenc Music School, Pecs.Ukupna pobjednica natjecanja, laureatkinja 9. međunarodnog pjevačkog natjecanja Lav Mirski je pobjednica 5. kategorije: DIANA JAEL MATA PEZA iz Meksika, Yucatan Higher School of Arts - studio Katzarava. Pobjednici je tradicionalno pripala statua Lav Mirski i posebna Intendantova nagrada koja osigurava profesionalni angažman u jednom od budućih glazbenih projekata Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.Svim nagrađenim natjecateljima su dodijeljene prigodne nagrade, a zahvaljujući sponzorima, donatorima i podupirateljima natjecanja, pobjednicima kategorija pripale su posebne nagrade od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije, Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Lions kluba Mursa, Lions kluba Buga Đakovo, Lions kluba Đakovo, Lions kluba Valpovo-Belišće, Lions cluba Kuna NC te Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Iza organizacijskog je odbora još jedno sjajno izdanje Festivala vokalne glazbe InterVox te pjevačkog natjecanja Lav Mirski. U iščekivanju desetog, jubilarnog izdanja, ostaje nam za poželjeti da se ono održi uživo kako bi Osijekom u iduće proljeće ponovno zavladala već prepoznatljiva glazbena energija kojoj se raduju pjevači natjecatelji, ali i šira publika.