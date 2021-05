Loše vijesti

Tekst i foto: Osijek031.com

za sve one koji naručuju iz Kine. Naime, kako piše Večernji list , paketi male vrijednosti doposkupjet će od 1. srpnja za 25 posto. Za svaku takvu pošiljku naručenu iz trećih zemalja, uključujući i Kinu, bit će potrebno platitiNaime, od 1. srpnja 2021.od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti do 22 Eura (160 kuna) te će svekoje pristižu u Hrvatsku iz trećih zemalja ili trećih područja biti oporezive PDV-om neovisno o njihovoj vrijednosti, pojasnili su iz Porezne uprave.S tim u vezi, od 1. srpnja 2021. za porezne obveznike isporučitelje uvodi se opcionalnidobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja tzv. IOSS (eng. Import One Stop Shop) koji obuhvaća dobra (osim dobara koja podliježu trošarinama) u pošiljkama vrijednosti do(1.135 kuna). Ako se navedeni postupak ne primjenjuje, Hrvatska pošta ili kurirske službe mogu primijeniti Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.Kako kažu iz Porezne, prodaja na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja odnosi se na krajnje kupce teisporuke poreznim obveznicima upisanim u registar obveznika PDV-a te malim poreznim obveznicima koji su prešli prag stjecanja. Ako krajnji kupac kupi dobra vrijednost do 150 Eura od isporučitelja koji primjenjuje IOSS te pošiljka dolazi iz treće zemlje, primjerice Kine, izravno krajnjem kupcu u Hrvatsku, isporučitelj će zaračunati hrvatski PDV po stopi koja se primjenjuje na ta dobra, naplatiti PDV od kupca kao dio prodajne cijene, a dobra prijavljena u IOSS-u bit će oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu.Ako krajnji kupac kupi dobra vrijednost do 150 Eura od isporučitelja kojiIOSS, pošiljka dolazi iz treće zemlje, primjerice Kine, u poštanski ured u Zagrebu. Ako kupac preuzme pošiljku obvezan je platiti PDV pri uvozu po stopi od 25%.Prema tome, prilikom kupnje dobara koja pristižu u pošiljkama iz trećih zemalja, krajnji kupci trebaju obratiti pažnju na to je li PDV uključen u iznos koji plaćaju isporučitelju. Ako PDV nije uključen u taj iznos, prilikom preuzimanja pošiljke bit će obvezni platiti PDV pri uvozu, kažu iz Porezne.