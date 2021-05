novih naslova

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

zadovoljavajuća

noviteta

Nemirna krv

Kći kralja močvare

Trinaest razloga

Skrivene namjere

Slom

Kobna igra

Nizozemska kuća

Bogu onoga ljeta

Sunčeva sestra

Vjernost

Igra sjena

Čitač iz vlaka

Žene drage srcu mom

Sedam praznih kuća

Razmišljaj kao redovnik

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

Zabranjeno živjeti!/Maria Lazar

"Osijek031&GISKO poklanjaju knjigu "Zabranjeno živjeti!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Redovito pristizanjeu našojnikada nije bio problem. Dapače, svi oni koji imaju volje nešto pročitati u GISKO-u mogu pronaći nešto za sebe. Nacionalna je produkcija, a Knjižnica uredno prati ritam izlaženja novih naslova koji u kratkom roku budu dostupni korisnicima za posudbu. I ovoga puta predstavljamo samo diokoji su već u ovim trenutcima dostupni na policama Knjižnice.Za početak, kriminalistički roman J. K. Rowling objavljen pod pseudonimom Robert Galbraith. Peti roman o Strikeu i Robin, najupečatljiviji je i najuzbudljiviji dosad. Čudesno zapetljan, ostavit će vas bez daha. Privatni istražitelj Cormoran Strike u posjetu je obitelji u Cornwallu, kad mu se za pomoć obrati žena čija je majka, Margot Bamborough, nestala u nerazjašnjenim okolnostima 1974…. Psihološki trilerčudesna je priča o mladoj ženi koja na kocku stavlja sve kako bi ulovila opasnog bjegunca koji je obilježio njezinu prošlost i prijeti joj krađom budućnosti… Roman je proglašen najboljim trilerom 2017..Jaya Ashera još je jedan triler koji je postao miljenik i publike i kritike, pokrenuvši javnu raspravu o iznimno osjetljivoj i presudno važnoj temi samoubojstva među mladima. Ova posebna knjiga mjesecima se nalazila na prvim mjestima svih relevantnih top-ljestvica i dobitnica je niza uglednih književnih nagrada.napisali su Greer Hendricks i Sarah Pekkanen. Jessica Farris mlada je žena kojoj je potrebna dodatna zarada pa se prijavljuje za sudjelovanje u znanstvenom istraživanju na njujorškom sveučilištu pod vodstvom psihijatrice, doktorice Shields. Uhvaćena u mrežu prijevare i ljubomore, ubrzo shvaća da neke opsesije mogu postati smrtonosne…Jean Hanff Korelitz roman koji su autori serije Male laži adaptirali u originalnu HBO-ovu seriju s Nicole Kidman, Hughom Grantom i Donaldom Sutherlandom u glavnim ulogama. Ako niste gledali, pogledajte – ako niste čitali, pročitajte.Na mobitele svih učenika u školi stiže poziv na igru. O onima koji se ogluše na igru i ne pristanu na izazov otkrivaju se najsramotnije tajne, a oni koji pristanu smiješe se s fotografija na kojima dokazuju da su izazov obavili. Psihološki trilerKaren M. McManus zvuči baš zabavno, zar ne?Ann Patchett povijesni je roman, raskošna i potresna saga koja se proteže tijekom pet desetljeća. Priča je to o snažnoj povezanosti brata i sestre, kući njihova djetinjstva i prošlosti koju ne mogu ostaviti za sobom; roman o obitelji, gubitku i ljubavi. Autor proslavljenog romana Umrijeti u proljeće Ralf Rothmann uiznosi dojmljivu priču o ljudima kojima je rat zauvijek zatamnio dušu. Topao i dubok, povijesni roman koji je užitak čitati čak i kad govori o najmračnijim trenucima čovjekove povijesti.šesti je nastavak Sedam sestara, epskoga serijala Lucinde Riley, prodanog u milijunima primjeraka, koji će vas povesti na čarobno putovanje od Manhattana do veličanstvenih afričkih savana. Otkrijte sebe u srcu povijesti. I za kraj ovog bloka jedan ljubavni roman. Međunarodni bestseler Marca Missirolijaemocionalan je bračni roman čija je radnja smještena u ulice, zgrade, domove današnjeg Milana i koji traži odgovor na univerzalno pitanje: možemo li biti vjerni sebi, a da ne izdamo ljude koje volimo?Današnji zadnji blok čine četiri društvena romana i na kraju naslov koji progovara o duhovnom životu. Nagrađivani romanJosepha O’Connora zadivljujući je portret Londona osvijetljenog plinskim svjetiljkama, treptavog od siline života. O’Connorov nestvarno lijepi ukradeni pogled na zlatno doba viktorijanskoga kazališta i njegove najsjajnije protagoniste najmoćniji je kada čitatelja uvodi u njihove najdublje i najmračnije sjene.Jean-Paul Didierlaurent roman je o snazi literature, o njezinoj moći da nas spasi iz najnemogućijih situacija i pruži nam utjehu. Nastaje na najčudnijim mjestima koja za autora predstavljaju pravo iskušenje, ali onda postaje i lijek svima kojima mijenja život i odvodi ih na nove, sretnije puteve.Isabele Allende knjiga je o nestrpljivoj ljubavi, dugom životu i dobrim vješticama. Isabel Allende razmatra vlastita iskustva sa seksizmom, ali i priče drugih žena koje su muškarci ugnjetavali. Tko su žene kojima se najviše divi? Što žene žele? Kakvu svijetu težimo i kakve on žrtve od nas traži?je u knjizi Samante Schweblin, i svaka nosi priču. Čitajući ih, u njima ćemo prepoznati – ili u njih unijeti? – ljubav i nasilje, ludilo i strast, uspomene i zaborav, nježnost i strah. Jaya Shettya svakodnevne su vježbe za svrhovitost i smirenost uma. Jay Shetty, zvijezda društvenih medija i voditelj popularnog podcasta On Purpose, svevremensku mudrost s kojom se upoznao kao redovnik oblikuje u svakodnevne praktične korake. U ovoj nadahnutoj i osnažujućoj knjizi Shetty se poziva na vrijeme koje je proveo kao redovnik da bi nam pokazao kako raščistiti put do našeg potencijala i moći.