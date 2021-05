zaboravljena

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Taman kad se činilo da je tema neradne nedjelje, približili su sepa ju je premijerizvukao iz naftalina sveudilj se nadajući da će se „“ za još koji glas konzervativnog i katoličkog biračkog tijela.Tako je jučer nakon sastanka s koalicijskim partnerima premijer, ničim izazvan, osjetio neodgodivu potrebu da desetak dana pred lokalne izbore ponovno najavi izmjenekojima će se „“, odnosno prevedeno s političkog metajezika: zabraniti rad nedjeljom i blagdanima u trgovini.Ideja je da se rad nedjeljom, ali će se moći raditi ukupnou godini, pri čemu bi se uzela u obzir i turistička sezona. Prijedlog izmjena Zakona o trgovini u Sabor bi mogao biti upućen odmah nakon lokalnih izbora.Tim povodom portal Index.hr razgovarao je s ekonomistomi šefovima nekoliko velikih domaćih trgovačkih lanaca - Emmezete, Westgatea i NTL-a -Vuković je istaknuo kako je najava zabrane rada nedjeljom, ništa drugo nego. „“, ustvrdio je naš ekonomist.Slobodan Školnik, predsjednik Uprave Emmezete, navodi kako je Hrvatska u. „A“.Denis Čupić, direktor grupe F.O. koja upravlja hrvatskim šoping-centrom Westgate, napomenuo je kako su oni usporedili pravna rješenja EU i direktivu na koju se neki zagovaratelji zabrane rada nedjeljom pozivaju. „“.Dogodit će se, kaže,jer ionako velik dio ide na online prodaju koja nije u Hrvatskoj. Također ističe kako treba odrediti da radnik može raditi maksimalno određeni broj nedjelja i da bude plaćen 50 ili 100 posto više nego ostalim danima, što se sve može isključivo Zakonom o radu.“, kazao je Čupić.Martin Evačić, predsjednik HUP-ove Udruge trgovine i direktor trgovačkog lanca NTL, kaže kako je stav NTL-a darad nedjeljom, ali tvrtka smatra da nije najbolje vrijeme s obzirom na smanjene promete i potrošnju. „M“, kaže Evačić.Evačić dodaje kako je diskutabilno što će vlada staviti kao iznimke od zabrane rada. „“, zaključio je Evačić.