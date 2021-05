Panonska UTRKA – rekreativna utrka u srcu Slavonije

8. svibnja 2021.

18 sati

Četvrta po reduodržat će se tradicionalno ispred VK Iktus, s početkom u. Najavio je to na današnjoj konferenciji za novinare organizator utrke, a potporu utrci uime Grada Osijeka dala je zamjenica gradonačelnikate uime Osječko-baranjske županije, pročelnica Osječko -baranjske županije za turizam, kulturu i sport.– istaknula je zamjenica Gamoš.Kako su vremena doista neobična, organizatori su priredili i. Naime, u subotu će se trčati krug od pet kilometara oko osječkih mostova sa startom i ciljem ispred Iktusa na promenadi, no zainteresirani će u Panonskoj utrci moći sudjelovati i online.– pojasnili su organizatori utrke.S obzirom na to da utrka ove godine ima i, a svaki istrčani kilometar nosi kunu više za pomoć Kliničkom bolničkom centru Osijek, organizatoru je zahvale uputio i dr., pomoćnik ravnatelja KBC Osijek za kvalitetu.– kazao je dr. Drenjančević.Muško-ženska utrka trčat će se na 5000 metara, a dječja utrka od 3 do 10 godina na 300 metara. Cilj utrke je doći do 20 000 istrčanih kilometara i donacije odza KBC Osijek. Događaj će se odvijati u skladu s epidemiološkim mjerama i preporukama, otvorenog je karaktera i ulaznice se ne naplaćuju.