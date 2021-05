isplatu Covid dodatka

zaposleni i mladi

Porezna uprava

privremena porezna rješenja

eGrađani

Hrvatske pošte

48.586 navedenih rješenja

175.000 privremenih

ponedjeljak 10. svibnja 2021.

neće

mlade osobe do 30 godina života

100%

50%

40%

260.000 mladih

700 milijuna kuna

tri tisuće kuna

tekući ili žiro-račun

1,2 milijarde kuna

dvije milijarde kuna

Tekst i foto: Osijek031.com

Lokalni izbori sve su bliže. Nakon što se Vlada pobrinula za seniore obećavši imneposredno pred izbore, sad su na red došli iNaime,izvijestila je kako je ovaj tjedan započela slati poštomo povratu poreza na dohodak za 2020. godinu. Podsjetimo, ranijih godina taj postupak nije započinjao prije ljeta.Obavijest o izdanim privremenim poreznim rješenjima u svezi povrata poreza na dohodak za 2020. građani su počeli dobivati od 27. travnja u svoje osobne korisničke pretince putem sustava, a ovih dana je Porezna uprava putemzapočela s fizičkom otpremomDo kraja ovog tjedna planirana je otprema okoporeznih rješenja, s time da će prve isplate povrata poreza na dohodak krenuti uKao i prethodnih godina, ako se utvrdi da razlike godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili povrat nema ili da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza ili povrata poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu na dohodak i prirezu, Porezna upravaporeznim obveznicima dostavljati privremeno porezno rješenje.Ove godine će prvi put temeljem godišnjeg obračuna povrat poreza na dohodak dobiti is osnove umanjenja poreza na dohodak obračunatog na plaću. Pritom mladi do 25 godina života ostvaruju pravo naumanjenja porezne obveze, a mladi od 26 do 30 godina života naumanjenja porezne obveze.Udio povrata poreza i prireza porezu na dohodak za mlade unutar posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. godinu iznosi gotovou odnosu na ukupan iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike – građane u posebnom postupku. Riječ je o okou dobi do 30 godina koji su u radnom odnosu, a ukupni povrat trebao bi iznositi. Prosječno bi trebali dobitiU Poreznoj su pojasnili i tko će povrat poreza dobiti negotovinski, a tko u „kešu“. Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza izvršit će se negotovinski naotvoren kod poslovne banke. Iznimno, povrat više uplaćenog poreza i prireza isplatit će se u gotovom novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren tekući ili žiro-račun kod banke, odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruju primitke za koje postoji obveza isplate na račun.Ukupni iznos povrata mogao bi biti znatno veći nego prošle godine. Naime, u 2020. godini je za 2019. isplaćeno okopovrata poreza na dohodak, a sada se očekuje da bi taj iznos mogao biti nešto manji od