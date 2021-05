umrlo najviše

Tekst i foto: Osijek031.com

Premda je lani u Hrvatskojljudi od Drugog svjetskog rata i premda je na, u prosincu, umrlo čakljudi više nego u istom mjesecu prije godinu dana, mnogi i dalje vjeruju da je virus korone jednakokao i virus gripe.Primjerice, od početka ožujka ove godine do danas samo od korone umrlo je više od. A ako netko ne vjeruje podacima, možda ih razuvjeri podatak kako je broj ukopa u četiri velika gradau odnosu na lani, javlja RTL Direkt Iako Zavod za statistiku jošza travanj, brojevi pogreba u četiri najveća hrvatska grada otkrivaju opet. Najveći je ugdje je u travnju prošle godine ukupno preminula, a u travnju 2021. održana suna riječkim grobljima – to je 53% više.Crna statistika vlada i u Zagrebu. Prošle godine u travnju preminula je, a ove godine u travnju održana suposljednja ispraćaja na zagrebačkim grobljima, što je povećanje od 40%.I na splitskom Lovrincu je bilo puno višeovo proljeće nego lani.u travnju lani, ove godine– 21% više ispraćaja.Gotovo identično kao u, povećanje broja preminulih prošli mjesec zabilježeno je i u Osijeku - u travnju 2020., ove godine- 21% više.Prema riječimaiz komunalnog poduzeća, inače rade s jednom ekipom, a kada dođe do povećanog broja pogreba uključuje se druga ekipa djelatnika koji su iz drugih djelatnosti ali su obučeni za ove poslove. Tako su cijeli travanj, a i prvi dio svibnja radili s dvije ekipe, što također svjedoči oInače, u Hrvatskoj je od listopada do ožujka od 2015. do 2019. u prosjeku umiralo 2, a od listopada 2020. do ožujka 2021.- to je 5.707 više preminulih ili više od 20%. Pa vi i dalje živite u uvjerenju da je virus korone jednako opasan kao i virus gripe, a za stručno mišljenje ne pitajte znanost već „dokazane stručnjake“ tipa Toni Cetinski ili Dejan Lovren...