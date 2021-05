rekonstrukciji državne ceste DC213

12,3 kilometra

Nemetina i Aljmaša

71,66 milijuna kuna

Hrvatske ceste d.o.o.

Osijek-Koteks d.o.o. i Gravia d.o.o.

Ivan Anušić

osip Škorić

Na početku smo još jednog velikog projekta u prometnoj infrastrukturi kojim će se dionica ceste od Nemetina do graničnog prijelaza Erdut duga 22,5 kilometra u potpunosti obnoviti, ali i proširiti i modernizirati, a pratit će je i pješačka i biciklistička staza. Obnova je bitna i stoga što cesta vodi u svetište Aljmaš te povezuje druge naše turističke destinacije od Erduta, Aljmaša do Kopačkog rita te drugih dijelova županije koji su nam bitni za turizam i sve što razvijamo na području Osječko-baranjske županije. Projekt je naravno izuzetno važan za sigurnost svih sudionika u prometu, od vozača, biciklista i pješaka do hodočasnika

Olegu Butkoviću

Na ovim radovima angažirali smo ogromnu operativu koja zapošljava ljude s ovog područja, a dobivamo kvalitetnu infrastrukturu, sigurnu za prometovanje, za vozače, bicikliste i pješake. Sa završetkom Koridora 5c, ove ceste i obilaznice Beli Manastir, dakle tri projekta koji su u ovom trenutku u izgradnji, dobivamo stvarno nove vizure i novu kvalitetu prometovanja, a vjerujem da nastavljamo sa svim ostalim planiranim i najavljenim projektima

Izgradnjom modernih prometnica, biciklističkih staza i ostalih sadržaja ovaj kraj će dobiti novu dimenziju u turističkom i gospodarskom smislu. Izvođači radova imaju rok od dvije godine da završe prvu dionicu do Aljmaša. Radove izvode domaće tvrtke Osijek-Koteks i Gravia, dakle domaća operativa, projektant je tvrtka Rencon, a nadzor vrši tvrtka Profing. Nadam se da ćemo već sljedeće godine raspisati natječaj za ostale dvije dionice, ali i da bi u roku te dvije godine mogle biti završene kako bismo imali završenu čitavu dionicu do graničnog prijelaza Erdut. Planiramo i dalje ulagati u infrastrukturu u Osječko-baranjskoj županiji, pripremamo projekte na rekonstrukciji kompletne ceste D34, od Osijeka do Podravske Moslavine, a koja će biti u našem fokusu u narednom razdoblju, baš kao i dionica državne ceste D7. Važno je napomenuti da ćemo tranzitni promet izmjestiti na cestu prema Dalju i Vukovaru, dok će se sav laki promet osobnim vozilima odvijati istovremeno s radovima. Jedino ćemo u završnim fazama radova, prilikom izvlačenja asfalta, izmještati promet u pojedinim dionicama

22,5 kilometra

2,24 kilometra

17,5 milijuna kuna

[klik za uvećanje]

Tekst i foto: OBZ.hr

Danas (5. svibnja 2021. godine) počeli su radovi na, i to prve faze dionice u dužiniizmeđučija je vrijednost(bez PDV-a). Investitor su, a s rokom završetka od 24 mjeseca izvoditelji radova su osječke tvrtkeUz prigodnu svečanost uvođenje izvođača u posao održano je u Poslovnoj jedinici Hrvatskih cesta u Osijeku, a nakon toga župan, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ji drugi uzvanici obišli su mjesto početka radova između Nemetina i Sarvaša.- rekao je župan Ivan Anušić.Posebno je naglasio kako je zadovoljan radovima na prometnoj infrastrukturi na području Osječko-baranjske županije te zahvalio na odličnoj suradnji ministru, predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta Josipu Škoriću i svima koji sudjeluju u tom procesu.- istaknuo je župan.Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, kazao je kako danas počinje realizacija značajnog projekta za istočni kraj Osječko-baranjske županije, kojim se znatno povećava sigurnost prometa, ali i mijenja vizuru prostora s obzirom da je izgrađena prometna infrastruktura preduvjet bilo kakvog razvoja.- rekao je Škorić.Projekt rekonstrukcije DC213 od Nemetina do graničnog prijelaza Erdut u duljiniplaniran je u tri faze, s tim da je danas počela realizacija prve faze. Potom slijedi druga faza od kružnog raskrižja „Aljmaš“ do kružnog raskrižja „Dalj“ u dužinite vrijednosti, dok treća faza obuhvaća dionicu od kružnog raskrižja „Dalj“ do graničnog prijelaza Erdut u dužini 7,70 kilometara, za što su troškovi građenja procijenjeni na 45 milijuna kuna.