cijepljenja stanovništva

logistička potpora

Crveni križ

ŠTO RADE

KADA VOLONTIRAJU

GDJE VOLONTIRAJU

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

ŠTO NUDE

KAKO SE PRIJAVITI

www.crvenikrizosijek.hr

Kako se sve intenzivnije provode aktivnostiprotiv bolesti COVID-19 u kojima kaozdravstvenom sustavu sudjeluje i, potrebna im je pomoć većeg broja volontera.Pomažu zdravstvenim djelatnicima i sugrađanima na cijepnim punktovima - mjerenje temperature i dezinfekcija ruku osobama koje se cijepe, usmjeravanje sugrađana u ambulante, pomoć u vođenju evidencije, pomoć slabije pokretnim i nepokretnim osobama u dolasku na cijepni punkt i sl.Radnim danom i/ili vikendom u dvije smjene – od 8.00 do 13.00 i od 14.00 do 19.00 sati, ovisno o rasporedu za pojedini tjedan.Na cijepnim punktovima u Osijeku i Čepinu.Svaka punoljetna osoba s malo slobodnog vremena i dobre volje.- Podršku, pomoć, usmjeravanje- Volontiranje u dinamičnom timu- Upoznavanje novih ljudi, mogućnost nastavka volontiranja u drugim aktivnostima- Potvrdu o volontiranju, upis volonterskih sati u volontersku knjižicuAko ste zainteresirani za ovakav oblik volontiranja i želite pomoći, možete se prijaviti putem:- obrasca na poveznici koji se nalazi i na web stranicii facebook stranici Crveni križ Osijek- telefona 031/205-488 – radnim danom od 7.00 do 15.00 sati- osobnog dolaska u Gradsko društvo Crvenog križa Osijek na adresu Šetalište Petra Preradovića 6, Osijek – II. kat - radnim danom od 7.00 do 15.00 satiUčinimo svijet ljepšim mjestom – zajedno to možemo!