Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

KoronaOSKultura-21

KoronaOSKultura-20

neovisnom kulturnom i umjetničkom sektoru

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Marija Šain

Tatjana Ileš

Maja Haršanji

Tomislav Levak

Mia Dimšić

Ivana Đerđ Dunđerović

Valentina Grubačević

Ines Novak

Mira Sekereš

Ana Šimić

Ivica Vuletić

Igor Mavrin

osječka kultura i umjetnost

Tekst i foto: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

u petak, 30. travnja 2021. godine, preko platforme Zoom organizirala je javnu mrežnu panel-raspravu pod naslovom. Ova panel-rasprava sljednik je mrežne panel-rasprave, održane prije točno godinu dana, 30. travnja 2020. godine. Za razliku od navedene panel-rasprave koja je okupila predstavnike osječkoga javnog kulturnog sektora, u ovoj je panel-raspravi naglasak bio na privatnom, odnosno. Cilj je bio saznati kako se on snalazi u aktualnoj pandemijskoj situaciji te kako ona utječe na kulturni život grada Osijeka, ali i šire.Panel-raspravu inicirao je i realizirao, u prvom redu doc. dr. sc., doc. dr. sc., asistenticai moderator, uz potporu i pomoć uprave i Ureda za znanost, umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju Akademije. Okupljeni su relevantni sudionici iz različitih područja kulture i umjetnosti – kazališta, filma, glazbe, likovne umjetnosti, audiovizualne umjetnosti, plesa, književnosti i izdavaštva. Gosti i govornici bili su:(glazbenica),(novinarka),(predsjednica Udruge Reart i voditeljica projekta Reart festivala),(predsjednica Dječjeg kreativnog centra Dokkica),(predsjednica i koreografkinja Plesnog studija Shine),(predstavnica umjetničke organizacije Teatar to go) i(vlasnik Knjižare Nova).Na početku je sudionike i brojnu publiku (panel-raspravu je pratilo više od 70 osoba) uime organizatora pozdravio dr. sc., zamjenik voditelja Odsjeka za kulturu, medije i menadžment. Potom su tijekom dva sata trajanja sudionici iznosili i objašnjavali kako danas izgledaju; koje aktivnosti poduzimaju akteri kulturnog i umjetničkog sektora kako bi zadovoljili želje i potrebe zainteresiranih korisnika; što su novoga naučili tijekom ove krize, kakva je budućnost njihova poslovanja, postoje li potpore i programi namijenjeni oporavku kulturnog sektora te ima li ipak nekih pozitivnih promjena koje je ova situacija donijela.Svaki je panelist iznio osobne stavove i mišljenja na navedene teme, ali i iskustva njihovih organizacija i kolega iz iste ili slične struke. Premda su istaknuli i neke pozitivne strane ovakvoga razvoja događaja, poput učenja i primjene novih vještina, uspješnoga prilagođavanja digitalnoj tehnologiji i kreativnoga osmišljavanja novih projekata i programa, svi su se složili kako je aktualno stanje nedvojbeno teško i problematično. Složili su se kako ono, dugoročno gledajući, zasigurno predstavlja i značajnu prijetnju budućem poslovanju, ponegdje i opstanku samostalnih umjetnika, neprofitnih organizacija i svih drugih koji djeluju u kulturnom i umjetničkom sektoru. Ipak, optimistično su zaključili kako su sigurni da je kultura žilava i da će uspješno prebroditi i ova nelijepa vremena. Sudionici panel-rasprave na kraju su odgovorili i na više pitanja moderatora i aktivne publike.