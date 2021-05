Krunoslav Šego

Tekst i foto: Osijek031.com

Zamjenik ravnatelja osječkog KBC-aizjavio je kako je jučerašnji dan bio jedan odod početka pandemije obzirom da je umrlo, među kojima iRiječ je bila okoja je bila dovršena u 28. tjednu zbog komplikacija u trudnoći. Šago tvrdi kako se zbog same te činjenice kod tako rano rođene djece mogu razviti, a ove dvije bebe bile su i COVID pozitivne što je dodatno pridonijelo tragičnom ishodu.Na pitanje kako je moguće da kod tek rođene djece budena koronavirus, Šego je rekao da se radi o zaraziporoda ili, što je vjerojatnije, u prijenosu virusa preko posteljice što nije neuobičajeno. Iako u KBC-u Osijek do sada nije bilo takvih slučajeva, u svijetu su zabilježeni.Uptan bi li takav ishod bio i da nije bilo bolesti COVID-19, uz ostale komplikacije, Šego je odgovorio: „“.O detaljima ovog tragičnog slučaja za Dnevnik Nove TV govorila je neonatologinja, voditeljica Zavoda za neonatologiju KBC-a Osijek.Po njenim riječima, bebe je rodila COVID pozitivna majka i budući da su odmah po rođenju bile pozitivne na COVID, infekcija je nastala, prije porođaja. Nedonoščad je po primitku imala uobičajenu simptomatologiju vezanu za nezrelost i za vrlo malu rodnu masu, a to je funkcionalna nezrelost svih organskih sustava s dominantnom nezrelošću pluća.Nedonoščad je liječena u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja zbog svoje osnovne bolesti, a to je prematuritet i. Međutim, kaže Sipl, tajming u kojem je kliničko pogoršanje djece nastupilo i popratni laboratorijski nalazi daju naslutiti da je nepovoljan ishod bio vezan i za COVID infekciju.Na pitanje koliko je učestao prelazak virusa s trudnice na dijete, Sipl je odgovorila kako tzv. vertikalni prijenos s majke trudnice na dijete nastaje negdje u oko, s time da oko 12 posto slučajeva nastaje prije poroda, a preostali dio nastaje tijekom porođaja.Od simptoma koje bebe najčešće imaju tu su, ali se kod novorođenčadi viđa i neurološka simptomatologija. U pravilu simptomi su blagi, s dobrim ishodom, međutim postoje i slučajevi teškog kliničkog tijeka sa zatajenjem i respiracije i cirkulacije.Inače, od početka epidemije u Hrvatskoj uopservirali su ukupno 25 novorođenčadi koju su rodile COVID pozitivne majke. 21 novorođenče bilo je porođeno u terminu, imali su negativan COVID test i kao zdravi su sa svojim majkama otpušteni kući. Četvero nedonoščadi koji su porođeni prijevremeno od COVID pozitivnih rodilja pozitivno je na COVID, a trenutačno je u Zavodu za neonatologiju još jedan par blizanaca odkoji su bili pozitivni i koji su za sada stabilni.