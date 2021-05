Vila ravnatelja paromlina Union

Tekst i foto: Osijek.hr

bila je čest motivtijekom prošloga stoljeća. Najstariji nacrti vile, datirani. godine, djelo su tada mladog i perspektivnog osječkog graditelja, a Vila je do danas promijenila nekoliko vlasnika i namjena. Od reprezentativnog objekta sagrađenog za stanovanje obitelji ravnatelja obližnjeg paromlina, preko poznatog i priznatog sanatorija u vlasništvu dr.i dr., do. Nakon prestanka rada ortopedskog odjela i tijekom postupka povrata imovine, ovaj osječki biser arhitekture i namjene zapušten je do razine gotovo potpune devastacije. I kada se činilo da je neumitnost terminalnog propadanja ove, po mišljenju mnogih, najljepše osječke vile nezaustavljiva –Osječanin, filantrop i zaljubljenik u svoj grad, gospodin, odlučio je promijeniti neumitno. Otkupio je vilu. Njezino propadanje koje je doseglo granicezaustavljeno je. Unatoč nevjerici u gradskim kuloarima, novi vlasnik jeobnovu vile u skladu s građevinskim izvornikom, uz želju da kroz obnovu unutrašnjosti omogući i povratakDoista, vidjeti kako ova osječkadanas ponovno blista nije samo zadovoljstvo viđenja lijepoga nego i stvarni ponos pripadanja Osijeku.Kao gradonačelnik Osijeka, ali i kao građanin našega grada, moram iskazati iskrenogospodinu Branku Ostoviću na hrabrosti, odlučnosti i upornosti koju je uložio u ovaj pothvat, čime staje uz bok dokazanim veličinama iz povijesti našega grada.