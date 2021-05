Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

317 uzoraka

58

140 osoba

32

29 pacijenata

osam osobe

dvoje prerano rođene djece

1765 osoba

pet osoba

Stožer civilne zaštite OBŽ

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

u posljednja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije testirano jeod kojih jebilo pozitivno na koronavirus.Sa šireg područja Osijeka su 24 novopozitivne osobe, šest ih je iz Čepina, četiri iz Darde, a po tri iz Valpova, Belog Manastira i Donjeg Miholjhca. Po dvije novopozitivne osobe bilježimo na području Đakova i Bilja te po jednu iz Našica, Belišća, Punitovaca, Popovca, Koške, Feričanaca, Đurđenovca, Drenja, Dalja, Erduta i Antunovca.Na bolničkom liječenju nalazi seoboljelih od COVID-19, i to 111 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih jena respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano jes tim oboljenjem.Tijekom posljednja 24 sata preminulo jes područja Osječko-baranjske županije. Šest osoba preminulo je u dobi od 47 do 91 godine, a nažalost, preminulo je ikoja su uz druge teške komorbiditete imala i COVID-19.Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaziPolicijski službenici provjerili su samoinicijativnou samoizolaciji i utvrdili jedno kršenje na području Erduta. Postupali su i prema jednoj dojavi, no nije utvrđeno kršenje. Obavili su 100 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu nije utvrđeno nijedno kršenje mjere. - izvijestio je