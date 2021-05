Valent i Martin Sinković

zlatnu medalju

Svjetskom veslačkom kupu

Ivana i Josipa Jurković

Anna Santruckova i Paulina Famlikova

Maya Cornut i Emma Cornelis

Thibaud i Gauillaume Turlan

Jaime Canalejo Pazos i Javier Garcia Ordonez

Bila je ovo fenomenalna utrka

Martin Sinković

Trka je bila fenomenalna, kao prvo bila je na domaćem terenu, poznato je sve, a kao drugo kad smo izašli na vodu ljudi su navijali i kad je krenula utrka bilo je prekrasno zaveslati. Zadnjih 500 m svi su bili uz ogradu i bodrili nas, to je stvrno neponovljiv osjećaj”, dodao je Martin Sinković. S njim se složio i njegov brat Valent. “Utrka je bila predivna. Cijleu utrku smo čuli navijanje, svaka čast svima i pozivam vas za dvije godine da ponovimo ovo isto

Ivan Piton, Marko Ukropina, Anton i Patrik Lončarić

broncu

Jasminku Kraljević-Čolić

David Šain

Damir Martin

Olivera Zeidlera

Kjetila Borcha

Tekst i foto: VK Iktus

Braćaosvojili suu dvojcu bez kormilara u subotu nakoje se održava na zagrebačkom Jarunu, a zlato su u ženskoj konkurenciji u istoj disciplini donijele i sestre. Ivana i Josipa Jurković su prve nastupile u finalu u kojem su bile najbrže, do pobjede su došle s vremenom 07:11.12, drugo mjesto su zauzele Čehinje(7:16.43), a treće FrancuskinjeBraća Sinković su uvjerljivo slavila u dvojcu bez kormilara s vremenom 6:2.55. Drugi su bili Francuzisa 6:28.39, a treći Španjolcisa 6:29.57., izjavio je nakon osvajanja zlatne medalje na Svjetskom veslačkom kupu na zagrebačkom Jarunu”, rekao je Valent.Hrvatski četverac bez kormilaraosvojili su u subotuu finalu Svjetskog veslačkog kupa koji se održava od petka na zagrebačkom Jarunu. Prvo mjesto zauzela je francuska posada s vremenom 5:59.88, drugi su bili Poljaci sa 6:01.40, a treće mjesto zauzeli su Piton, Ukopina i braća Lončarić s vremenom 6:02.25. Prva je to medalja novog hrvatskog četverca bez kormilara koji je nedavno na Europskom prvenstvu u Vareseu, opterećeni zdravstvenim problemima, osvojio 12. mjesto. Posada je uz trenericubila iznimno zadovoljna današnjim rezultatom i odlično odveslanom utrkom. Posebice su bili sretni zbog nastupa pred domaćom publikom u povijesnom natjecanju na zagrebačkom Jarunu. Patrik Lončarić izjavio je medijima kako posada ide dalje i spremno će nastupiti za dva tjedna u Luzernu na natjecanju na kojem se brojne ekipe bore za posljednje dvije vize za Olimpijske igre u Tokiju. Od današnjih konkurenata svjetski prvaci Poljaci i Švicarci (koji su danas bili četvrti) već su se plasirali na OI. Najveći konkurenti našoj posadi u Luzernu bit će današnji pobjednici Francuzi, ali i još nekoliko posada, poput Austrije i Rusije.Treći Iktusov veslač,, jučer se plasirao u C finale Svjetskog kupa u samcu, no nije nastupio na Jarunu zbog zdravstvenih problema.Hrvatski veslački reprezentativaczauzeo je treće mjesto u finalu samca na prvoj ovogodišnjoj regati Svjetskog kupa koja se održala na zagrebačkom Jarunu. Osvajač srebrnog odličja prije pet godina u Rio de Janeiru gotovo čitavim je tijekom utrke držao treće mjesto iza sjajnog Nijemcakoji je dominantno stigao do pobjede te Norvežaninakoji je završio kao drugi. Već na polovici staze Zeidler je imao 3.55 sekundi prednosti ispred Borcha, odnosno 5.38 sekundi ispred Martina, 500 metara prije cilja situacija je buila gotovo identična, Zeidler je vodio sa 3.03 sekunde ispred Borcha, odnosno 5.04 sekundi ispred Martina da bi u cilj Nijemac ušao sa 4.51 sekundi ispred Norvežanina, odnosno 5.59 ispred našeg predstavnika.