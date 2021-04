super cool nagrade

Portanove

16. svibnja 2021.

ampanju Portastična srijeda

frizerski Simple i Chix bar

čaroliju

Joanne Paciorek

2.000 kn

Forica, Polleo, ShoeBeDo, Springfield, Tom Tailor i Watch centar

subotu, 1. svibnja 2021.

zatvorene

novootvorenu samoposlužnu autopraonica Porta B

srijedu 5. svibnja 2021.,

Portastična srijeda

Da bi osvojiliiz, ne morate čak ni izaći iz kuće! Da bi osvojili nagradu, ovaj puta potrebno je samo poslati svoje fotografije na maildo, nakon čega će tročlani žiri odabrati dobitnicu ili dobitnika čije će lice krasiti ku lipnju! Prvo ćeizvesti svojui tako upotpuniti tvoj look, a zatim zauzimaš mjesto pod svjetlom reflektora profesionalne fotografkinje! Uz profesionalno fotkanje koje će te dovesti na oglasne prostore, dodatno ćeš osvojiti i shopping u Portanovi vrijedankoji su omogućili:Kada je o shoppingu riječ, imajte na umu da su u, na Međunarodni praznik rada trgovine u Portanovi! Radit će samo CineStar i to od 10:30 do 23:00 sata i Luckia Casino od 8:00 do 22:00 sata.A svaki dan i to 24 sata dnevno možete posjetitina parkiralištu Portanove. Očekuje vas 5 boksova s uobičajenim metodama pranja, voska, ispiranja, ali i nečim potpuno novim – aktivnom pjenom za pretpranje koja svojim djelovanjem pospješuje rastvaranje masnih tvari i nečistoća s limenih i staklenih površina vozila. Na raspolaganju su vam i 4 usisavača, ali i aparat za jednokratne krpe za brisanje i poliranje.A prilika za nadoknaditi ovu neradnu subotu stiže već ukada je nova, a znamo da ona svake prve srijede u mjesecu iznova donosi super popuste i akcije kojima će i ovoga puta biti teško odoljeti!