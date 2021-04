Udruga autobusnih prijevoznika Slavonije i Baranje (UAPSB)

organizirala je danasautobusnih prijevoznika kod kružnog toka na Đakovštini.Mali autobusni prijevoznici s područja OBŽ organizirali su mirni prosvjed kao izrazzbog toga što jeprije nekoliko dana donijela Uredbu o sklapanju ugovora o javnim uslugama u linijskom županijskom prijevozu koja je stupila na snagu odmah.Tom je Uredbom propisano da se poslovi u vrijednosti višei na rok od 10 godina, mogu sklopiti i neposrednom nagodbom. Udruga smatra kako ovim činom Vlada izravno, većinom u stranom vlasništvu, koji na ovaj način dobivaju dugoročne poslove po cijeni koju oni odrede jer sami planiraju i određuju lokalne autobusne linije, uzimajući u obzir isključivo vlastiti interes. Cijena prijevoza određena na ovaj način bit će neopravdano visoka, a plaćaju je korisnici, dakle građani RH. Profit se na ovaj način odlijeva iz RH.U Udruzi odgovorno tvrde damogu isti posao realizirati, a na jednako kvalitetan način, bez ikakvih poremećaja na tržištu.UAPSB Uredbu Vlade smatra, a institut neposredne nagodbe otvara mogućnost raznih „dogovora“ na štetu građana.: pošten javni natječaj za područje OBŽ, uz omogućen pristup svim dionicima (obrti, mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici); pravična raspodjela poslova javne usluge za sve kako bi se osigurao dugoročan opstanak malih, srednjih i velikih koncesionara; da se iz Uredbe izbaci institut neposredne nagodbe jer to otvara put manipulaciji i korupciji te da se bespovratna sredstva iz paketa financijske pomoći EU-a za gospodarstvo RH odvoji već primljena sredstva za jednokratnu pomoć autobusnim prijevoznicima u RH na sličan način kako je to riješeno u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i dr.Iz Udruge također zahtijevaju pravo pristupa poslu jer je Covid kriza žestoko pogodila male autobusne prijevoznike koji ne rade više od 14 mjeseci, a i dalje plaćaju troškove osiguranja, registracije, taksa, održavanja, najma itd.“, navodi se u prioćenju Udruge.Ukoliko se ova Uredba ne promijeni, UAPSB nastavlja s daljnjim aktivnostima do ostvarenja pravičnih ciljeva jer, kako kažu, drugog izlaza nemaju.