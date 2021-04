Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

CB Net

jačanje kompetencija

kreativnih industrija te računalnih igara

besplatne edukacije

zoom platforme

13. i 14. svibnja 2021.

Od 26. do 28. svibnja 2021.

Od 2. do 4. lipnja 2021.

Od 9. do 11. lipnja 2021.

od 10:00 do 14:00 sati

zajedno sa partnerima u projektupokreće edukacije zau područjuSukladno tome, pozivaju sve zainteresirane nakoje će se održavat prekou sljedećim terminima:- Izbor tehnologija za razvoj proizvoda i usluga- Upravljanje tehnološkim projektom- Kako financirati razvoj igara/aplikacija- Upravljanje društvenim mrežamaSve edukacije održavati će se u vremenu. Detalje o edukaicji možete saznati naZainteresirani se mogu prijaviti na sljedećoj adresi:The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.