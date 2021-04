Miting otvorenja sezone

Atletski klub „Slavonija-Žito“

Luka Jakobović

ruši osobni

klupski rekord

Melani Bosić

Dominik Škorjanc

Mia Wild

Saša Šešum

Petre Žulj i Borne Bencarića

Gabriela Bolarića

Lorene Šeremet

Leonarde Patače

Mateja Milasa

Ive Latas

Karla Erhardta

Svena Salaja

Ive Latas

Lorene Faktor

Mihovila Vegara

Laure Azenić

Davida Kurteka

Eme Knežević

Lorene Faktor

Mihaela Preesnika

Leona Lončara

Patricije Kladarić

Anje Veg

Mislav Škrtić

Mila Lešnjaković

Sunčica Vrdoljak

Mila Lešnjaković

Luka Martinović

Tekst i foto: AK Slavonija Žito

Proteklog je vikenda (24.-25. travnja 2021. g.) na stadionu Gradski vrt održan. Interes za nastup bio je popriličan, što zbog lova na norme, što zbog pripreme za sezonu na otvorenom, a za provedbu natjecanja se pobrinuoiz Osijeka.Od domaćih predstavnika,briljirao je u sprinterskim utrkama na 100 i 200 metara. U utrci na 100m zahvaljujući rezultatu 10.92, ali istar pune 22 godine. U istom tonu nastavlja i drugog dana Mitinga u utrci na 200m, s ponovljenim uspjesima iz prvog dana i vremenom 22,18.Odličnim se rezultatima pridružila i sprintericau istim utrkama kao njen klupski kolega: na 100m odnosi pobjedu (12,42), dok se u utrci na 200m, već na početku sezone na otvorenom, ozbiljno približava svom osobnom rekordu koji je otrčala prošle godine (25,04) i uspješnu sezonu najavljuje rezultatom 25,13.Vrijedne rezultate ostvaruju i preponaši: u solo utrci na 400m prepone,, osim što postavlja novi osobni rekord (54,48 ), približava se i normi za Europsko juniorsko prvenstvo, no nedostatak konkurencije ga ipak, barem u ovom natjecanju, ostavlja na nekoliko koraka do norme., svestrana kadetkinja kojoj nije bauk ni seniorska konkurencija, na dvodnevnom Mitingu bilježi tri odlična nastupa: u utrci na 200m osvaja drugo mjesto (25,50), u bacanju koplja (u sklopu priprema za višeboj) biva treća (22,40m), dok u utrci na 100m s preponama uvjerljivo pobjeđuje (14,21). Uspjeh je time veći što norma za mlađejuniorsko Europsko prvenstvo iznosi 14,20, što bi na prvi pogled značilo da ju samo jedna stotinka dijeli do iste. No kako se u kadetskim i mlađejuniorskim utrkama na 100m radi o istoj visini prepona, no ne i istom razmaku (8,25m naprema 8,50m), Wild će za normu ipak morati ponoviti uspjeh po mlađejuniorskim kriterijima, što joj, navodi trener, neće predstavljati problem.Za kraj izdvajamo po tri nastupa i tri pobjede mladih nada atletike:U utrci na 80m prepone pobjeđuju rezultatom 14,58 (Petra), odnosno 14,74 (Borna). Na 200m prepone ponovili su uspjeh (32,69 za Petru , odnosno 33,35 za Bornu), dok je na 60m Petra ostvarila rezulat 8,83, dok Borna trči 8,60.Od ostalih uspjeha valja izdvojiti pobjede(4,23m) i(4,29m) u skoku u dalj iz zone,(4,73m) u skoku u dalj,(41,42m) i(41,26m) u bacanju vortexa,(41,88m/600g),(37,68/800g),(27,51m/500g) i(29,51m/600g) u bacanju koplja,(1,80m) i(2,10m) u skoku s motkom te(1,65m) i(1,35m) u skoku u vis.Od trkačkih disciplina s preponama izdvajamo pobjede(15,48 ) i(15,43) na 100m prepone,(49,00) i(52,23) na 300m prepone te(1:14,78 ) na 400m prepone.U trkačkim disciplinama pobjeđuju(51,80) i(1:01,10) na 400m,(1:50,18 ) na 600m,(2:33,97) na 800m te(2:46,39) na 1000m.