5. Deer&Bike u Baranji

rekordan broj biciklista

idealnom proljetnom vremenu

[Foto: Josipa Glavurdić]

50 kilometara

Dalmacija, Istra, Zagreb, Srijem, Varaždin

brza, spora, kratka i srednja

Općina Draž i Turistička zajednica općine Draž

Svake godine sve više raste potražnja za ovakvom vrstom aktivnog sadržaja u prirodi što je samo pokazatelj da događanje treba prerasti u pravi turistički proizvod. U tome smjeru i idemo jer vidici i surduci Banskog brda u Baranji oduševe zaista svakog turista

Mislav Matišić

Udruga Karašicka Republika

[Foto: Nenad Milić]

[Foto: Zoran Kovač]

[Foto: Matko Mance]

Jubilarniprivukao je do sadaiz svih krajeva Hrvatske.Nakon žege i sparine, vlažne zemlje i blata, vjetra i tmurnih oblaka koji su krasili prošle biciklijade, jubilarni 5. Deer & Bike održao se u subotu 24. travnja u Dražu poSunce je pratilo bicikliste cijelom rutom dužine, natkrivajući podunavske šume, baranjske surduke i prtene puteve Planine, sve do nezaboravnog zalaska na plaži u Dražu. Gotovo stotinu biciklista iz svih dijelova Hrvatske (i dr.) bili su podijeljeni u četiri grupe:. I svi su razbili percepciju da su Slavonija i Baranja čista ravnica, neki ugodno, a neki zbog kondicije i neugodno iznenađeni. No, nitko nije požalio što je došao, pogotovo jer je na biciklijadi pogledom uhvaćeno 11 košuta i 1 prekrasan jelen koji je filmski pretrčao između dvije grupe biciklista. Kada tome dodamo da su neki po prvi puta bili na Dunavu, ušli u baranjski gator ili uživo čuli gajde, doživljaj je potpun. Start biciklijade nalazio se u Dražu, na jedinom hrvatskom križanju europskih biciklističkih ruta – Eurovela, točnije Eurovela 6 (Dunav) i Eurovela 13 (Željezna zavjesa). Posebnost ove biciklijade je što se rute odnose na poljske puteve što kroz šumu, brdo ili polje čime se razlikuje od drugih rekrativnih događanja. Biciklijadu je podržala“ – kaže, organizator biciklijade.nastavlja s organizacijom manjih događanja unatoč pandemiji. Neslužbeno doznajemo kako će se iduće Landranje baranjskom Planinom ponoviti sredinom svibnja, dok će u istom mjesecu biciklisti moći uživati u vožnji Mostovima okruga Karašice obilježavajući tako Međunarodni dan Karašice. U planu udruge je organizacija sve većeg broja biciklijada kroz sekciju unutar udruge – ciklo klub KaraBic!