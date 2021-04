Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

obavještava građane da ćeod 1. svibnja 2021. godine raditi prema- Podjela rabljene odjeće i obuće – ponedjeljak/utorak – 09:00 do 13:00 h- Prikupljanje rabljene odjeće i obuće – ponedjeljak/utorak – 8:00 do 10:00 h- Posudba medicinskih i ortopedskih pomagala vrši se četvrtkom – 8:00 do 14:00 hAdresa Socijalnog servisa:, Osijek (iza zgrade Crvenog križa)Kako epidemija bolesti COVID-19 još uvijek traje, korisnici socijalnog servisa i svi građani kojima je potrebna odjeća i obuća te pomagala iz posudionice osječkog Crvenog križa mogu ostvariti pomoć isključivo uzdolaska na kontakt broj Socijalnog servisa:kako bi svaki korisnik dobio individualni termin za dolazak i preuzimanje pomoći, a s ciljem osiguranja svih propisanih epidemioloških mjera i očuvanje zdravlja.Obavještavaju se i građani koji želeda se trenutno zaprima isključivo prethodno oprana rabljena odjeća i obuća za proljetnu i ljetnu sezonu do popunjenja kapaciteta skladišnog prostora, također uz prethodnu telefonsku najavu na navedeni kontakt broj Socijalnog servisa.