Tekst: Osijek031.com

Foto: Posta.hr

ovih dana postavljau gradovima diljem zemlje, čime ćekoju građani kupuju putem interneta ili šalju jedni drugima.Paketomati su novi način za dostavu paketa koji je HP uveo u sklopu golemih ulaganja odradi modernizacije svojih usluga.Riječ je o autonomnim i automatiziranim uređajima koji se sastoje od pretinaca različitih dimenzija. Paketomat korisnicima omogućuje dakada i gdje im to najviše odgovara te da ih preuzmu kada im najviše odgovara na lokaciji koju sami odaberu.Korištenje paketomata je potpuno, a svoje pakete možete preuzeti jednostavnije nego ikada i to 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Naručena roba moći će se ostaviti i u paketomatu, a kupci će imati prilikuuz pomoć koda dobivenog putem mobitela koji otključava ladicu.Nakon što primateljustigne kod za preuzimanje paketa, on mora otići do paketomata, na ekranu unijetinakon čega se otvori pretinac iz kojeg preuzme pristigli paket.Slično je i kod slanja paketa. Na internetskoj stranici Hrvatske pošte dobijete kod s kojim odete do paketomata, otvorite pretinac i ubacite paket.Uz postavljanje paketomata, HP uskoro pokreće i novi samouslužni portal koji će primateljima dati mogućnost upravljanja pošiljkama te će korisnici svoje pakete moći preusmjeriti ovisno o lokaciji koja im u tom trenutku najviše odgovara. Korisnik će tako moći sam odlučiti hoće li pošiljku preusmjeriti u najbliži paketomat, u neki od poštanskih ureda u Hrvatskoj, ili će pričekati da mu ga dostavi poštar.Korisnici će paketomate moći koristiti i za povrat robe kupljene putem e-trgovina.Najveća dopuštena masa paketa koju možete odložiti u paketomat iznosiOvaj trend već je neko vrijemeu zemljama EU-a te je izvrsno prihvaćen među korisnicima, pogotovo onima koji žive užurbanim ili dinamičnim načinom života, zato što postavljanje paketomata znači da više nećemo ovisiti o terminu koji nam dostavljač odredi, nego ćemo sami birati na koji način i kad ćemo preuzeti pošiljku.Kako kažu u HP-u, plan je do kraja svibnja u cijeloj Hrvatskoj postaviti oko 150 paketomata, a do kraja iduće godine taj će se broj dvostruko povećati, naDetaljne uvjete korištenja paketomata možete pronaći dolje u tekstu.