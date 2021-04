Zelenu povelju Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija već niz godina dodjeljuje Zelenu povelju, istina prošle i ove godine pod specifičnim epidemiološkim okolnostima. Posebno mi je drago što su ovogodišnje dobitnice mlade žene koje kreću u svoje poslovne, znanstvene i privatne karijere, a kroz svoje djelovanje itekako su svjesne problema zagađenja i zaštite okoliša, problema koji se često shvaćalo „zdravo za gotovo“, a to nije tako nego okoliš moramo čuvati. Okoliš u Osječko-baranjskoj županiji je sačuvan u ovom trenutku. Na vrijeme smo počeli razmišljati, pa smo osviješteni da ga moramo čuvati i ne smijemo uništavati, i tako se ponaša najveći broj ljudi. Upravo zato dodjela Zelene povelje osobama koje znaju više o okolišu, i to pokazuju svojim primjerom, dokazuje i pokazuje što znači okoliš onima koji toga još nisu svjesni i koji su spremni danas baciti smeće u kanal, a time praktično čine štetu svojoj djeci te će ipak promisliti prije nego to naprave. Danas imamo sustave zbrinjavanja otpada, reciklažna dvorišta i stotine načina kako na zdrav način sortirati i odložiti otpad, otpad kojega danas ima više nego ikada

Ove mlade osobe su primjer kako pratiti i promatrati zaštitu okoliša, a Osječko-baranjska županija će i iduće godine nagraditi najkvalitetnije aktivnosti i osobe u zaštiti okoliša. Na taj način, između ostalog, prezentirat ćemo kako možemo štititi ono vrijedno i što nam je priroda dala, a što možemo lako uništiti ako se ne budemo odgovorno ponašali

Udruga studenata biologije – ZOA, Osijek

doc.dr.sc. Ana Đanić Čeko

Udruga PLANTaža Osijek

Zelenu povelju Osječko-baranjske županije", javno priznanje za doprinos na području Osječko-baranjske županije, danas (26. travnja 2021. godine) župan je svečano uručio ovogodišnjim dobitnicima, i to:- Udruzi studenata biologije ZOA za izuzetnu djelatnost u stručnom i istraživačkom radu te poticanju i obrazovanju mladeži u oblikovanju i razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša,- doc. dr. sc. Ani Đanić Čeko za značajnu znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost i primjenu stručnih znanja, znanstvenom pristupu u upravljanju zaštićenim prirodnim vrijednostima, posebice područjima NATURA 2000 te- Udruzi PLANTaža Osijek za značajnu djelatnost u razvijanju ekološke svijesti među građanima i uspješnu primjenu suvremenih dostignuća u zaštiti okoliša.Uz poštivanje epidemioloških mjera uručivanje je održano u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku, a priznanje su primili predsjednica Udruge studenata biologije ZOA, doc. dr. sc.te predsjednica Udruge PLANTaža- rekao je župan Ivan Anušić.Potom je uputio još jedan apel svim građanima za zaštitu okoliša. -- zaključio je župan Anušić.Rad studenata i njihovo zanimanje za zaštitu Prirode i okoliša najbolja su priča o mladosti koja osjeća brigu za budućnost. Udruga studenata biologije - ZOA Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku djeluje od 2014 . godine. U svim godinama rada studenti su pokazali veliki interes za istraživanja u području biologije. Između ostaloga kroz realizaciju projekta „Raznolikost flore Biljske stepe - zaštićen spomenik prirode“ koji su provodili Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima OBŽ i Odjel za biologiju osječkog Sveučilišta. Ta znanja uspješno su primijenili i na projekt „Raznolikost flore subpanonskog travnjaka Bistrinci“.Studenti biolozi članovi Udruge stečena znanja na terenu prezentiraju na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima promičući tako važnost praćenja stanja i zaštite okoliša. Svakako je važno istaknuti da članovi Udruge kojih ima 36 redovito organiziraju radionice i predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola. U sklopu INTERREG PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE Mađarska –Hrvatska, također u suradnji s Javnom ustanovom agencijom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima OBŽ sudjelovali su u provedbi škole u prirodi u Aljmaškom ritu. Upravo taj rad studenata s učenicima ima veliku važnost jer govori da mladi spoj i zanimanje za Prirodu daje i garanciju razvijanja ljubavi i brige za nju. Prošle su godine studenti članovi Udruge sudjelovali na Okruglom stolu pod nazivom „Biološka raznolikost Dunava i Drave“ u Belišću.Članovi te vrijedne Udruge , studenti biologije kontinuirano rade na razvijanju ekološke svijesti promicanjem zaštite okoliša među građanima, a pridonose i odgoju i obrazovanju djece i mladeži u oblikovanju njihovih aktivnosti i razvijanju svijesti o istinskim vrednotama okružja u kojemu žive i šire.Činjenica je da ne posvećujemo dovoljno pažnje usmjerene na djecu i mlade prema razvijanju ljubavi prema Prirodi ali i upoznavanju s njezinim tajnama. Kada se na pravi način djeci predstave i biljke i ptice i životinje ona se zainteresiraju i za plavi cvijet i za nježne šišmiše i naše rode, čaplje, orlove, ljepote Kopačkog rita. U tome im nesebično pomažu studenti biolozi članovi Udruge ZOA. A oni sami kada završe fakultet i krenu stazama svoje struke bit će vrijedni zagovornici i čuvari Prirode, možda vrsni znanstvenici koji će nastaviti otkrivati tajne Planete Zemlje i njeno očuvanje za zelenu budućnost.Docentica doktorica znanosti na Pravnom fakultetu u Osijeku Ana Đanić Čeko, mlada je znanstvenica koja je ušla u struku prava temeljito obrazovnim pravnim putem a ono što je stavlja u zelenu priču je njezina poveznica zaštite Prirode i okoliša s pravnim normama.Naša je i obveza i velika dužnost da u svakome segmentu svojega života gledamo na budućnost širom otvorenih očiju i srca i dajemo svoj doprinos budućnosti, misao je vodilja mlade znanstvenice. Radi na Katedri za upravno pravo osječkog Pravnog fakulteta. Uz sva znanstveno stručna usavršavanja i poslove koje obavlja Ana Đanić Čeko između ostaloga je mentorica studentima u Pravno ekonomskoj klinici i Zelenoj pravnoj klinici. U nizu znanstvenih projekata sudjelovala je u projektu „Transformacija: Novi pristup upravljanja zaštićenim NATURA 2000 područjima“. Surađuje s Udrugom za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te s nizom drugih ekoloških udruga u Hrvatskoj. U brojnim svjetskim znanstvenim radovima s pravnom tematikom doktorica znanosti Ana Đanić Čeko piše i o ekološkoj problematici.Svakako treba istaknuti seminar „Borba protiv korupcije u upravljanju zaštićenim područjima“ koji je organiziran na Pravnom fakultetu u Osijeku. Takva upozorenja su važna jer govore da je „zelena mafija“ velika opasnost za budućnost. Progovarati o korupciji u tom segmentu ne samo kod nas nego u cijelome svijetu ali i predlagati pravno sankcioniranje dobar su put za zelenu budućnost u koju još uvijek vjerujemo. U isto vrijeme ukazivati na važnost prilagodbe novim pristupima upravljanja zaštićenim područjima još jedan su put koji mora povezivati čovjeka i bogatstvo koje imamo, što mlada pravna znanstvenica dobro razumije i ukazuje na tu problematiku.Prosjek 5.00 svih ispita na doktorskom studiju, sudjelovanje u nizu svjetskih znanstvenih projekata, objavljenih 18 znanstvenih radova, članica niza međunarodnih i domaćih organizacija, sudionik niza stručnih konferencija , docentica doktorica Ana Đanić Čeko dobar je primjer pravne struke koju je „uplela“ u zelenu priču zaštite Prirode i okoliša, zapravo zaštite budućnosti.Udruga PLANTaža koja djeluje od 2014. godine postala je prepoznata vrlo brzo izvan granica Osječko-baranjske županije po svojim kvalitetnim programima na području zaštite okoliša, održivog razvoja, poticanja volonterstva, kulture i umjetnosti posebice u sklopu dodira različitih područja života i odgovornosti suvremenog čovjeka da se Priroda u cjelini stavi u imperativni stil životne povezanosti. Udruga PlanTaža ima 45 članova i 25 aktivnih volontera te tri zaposlene osobe.Samo godinu dana nakon osnivanja Udruga je osvojila priznanje na prvom Hrvatskom ruralnom parlamentu za najbolju ideju za zapošljavanje mladih na ruralnom području. Ono što je posebno važno u radu ove Udruge jesu programi i rad s mladima, s djecom koja ako danas ne shvate važnost svoje budućnosti kroz brigu i ljubav za Prirodu u cjelini imaju sve manje šanse zajedno s generacijama koje dolaze uživati u ljepoti i sigurnosti Planete Zemlje. U Udruzi naglašavaju da vrijeme istječe te da se obrazovni sustav, obitelji , društvo u cjelini ali i svaki pojedinac, mora suočiti sa svojom obvezom zaštite okoliša i stila života koji podrazumijeva i korištenje obnovljivih izvora energije, reciklažu, osmišljavanje „novoga života“ nepotrebno odbačenih stvari i drugo. Radionice na upravo te teme u osnovnim školama pokazale su se iznimno zanimljive učenicima jer su uz vodstvo umjetnika i sami osmišljavali nove upotrebne vrijednosti starih predmeta . Sve slobodnije se otvaraju vrata prodaji rabljene odjeće i obuče a time se znatno smanjuje tekstilni otpad. Spasiti jedno drvo, primjerice bor u posudi poslije božićnih i novogodišnjih blagdana posaditi i pustiti da raste zajedno s našom brigom za budućnost prava je priča s porukom . U sve to treba ozbiljno uključivati mlade i učiti ih da je Hrvatska bogata s obnovljivim izvorima energije i da se to treba i mora koristiti. Zelene priče neka postanu najzanimljivije slikovnice za djecu i odrasle, jer kako ističu u Udruzi lijepo je nadati se da će se i sutra moći trčati zelenim prostranstvima i imati vodu najveće bogatstvo svakoga pojedinca i uživati ostale blagodati života na Planeti Zemlji.