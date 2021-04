Međunarodni praznik rada

Portanova:

Mall Osijek

Emmezeta:

Kaufland:

Lidl:

Interspar:

Konzum:

NTL:

Metro:

Pevex:

Tekst: Osijek031.com

koji se obilježavaizgubio je smisao. Na dan kada bi svi trebaliod posla, većina ih ipak mora. U nastavku možete pronaćitrgovina, trgovačkih centara, ljekarne. Ukoliko vam zatreba koja litra goriva, tu su benzinske postaje koje rade...- Ljekarna centar Osijek (00,00 -24,00)INA - Trpimirova, Čepinska i Kanižlićeva: od 0 do 24 sata(trgovine) (2. kat - prilagođeno radno vrijeme)- od 07:00 do 18:00 sati- od 8:00 do 14:00 satiUlica Sv. Leopolda B. Mandića 7- od 7:00 do 21:00 satKneza Trpimira 14- od 7:00 do 21:00 satSvilajska 36- od 8:00 do 21:00 satStrossmayerova- od 7:00 do 21:00 sat- Vijenac I. Meštrović, Ljudevita Posavskog, Vladimira Nazora, Trg bana Jelačića, Vukovarska, Kaštelanska - od 8:00 do 13:00 sati- Sjenjak, Strossmayerova, Ive Tijardovića, Trg Ante Starčevića, Opatijska, Gacka - od 8:00 do 17:00 sati- Svilajska 31 a -- od 8:00 do 13:00 sati- od 7:00 do 13:00 sati