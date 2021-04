praznik rada

promjena vremena

14°C

pretežno oblačno uz kišu

8°C

14°C

vedro vrijeme

22°C

lokalni pljusak

22°C

roštiljanje

25°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Unazad nekoliko godina, taman predslijedi. Tako će biti i ove godine.Danas će prevladavati promjenjivo vrijeme. Uz slab do umjeren istočni vjetar dnevna temperatura doZa utorak i srijedu prognostičari najavljuju. Jutarnja temperatura do, a dnevna doSmirivanje vremena možemo očekivati u četvrtak. Prevladavat ćeuz porast temperature. Dnevna raste doMalo kiše obilježit će petak. Bit će pretežno vedro uz koji. Dnevna temperatura bez promjene, doZa subotu, dan kao stvoren za, bit će pretežno vedro, a dnevna temperatura do