Tekst i foto: Osijek031.com

Jučer predvečer oko 19 sati nadogodila seu kojoj se sudarilo dvoje biciklista:Uslijed sudara dijete je palo s bicikla, a muškarac mu je rekao da mu, sjeo je na svoj bicikl i otišao svojim putem ostavivšiiza sebe.Prolaznici su uplakanog dječaka ostavili na klupi na šetnici dok majka nije došla po njega. Kada ga je odvezla u hitnu na pregled, ustanovilo se da to nije baš „ništa“:mu je potkoljenična kost, dobio je langetu, a za nekoliko dana dobit će ipreko cijele noge što znači barem nekoliko tjedana oporavka.Tužna majka preko jedne osječkepodijelila je događaj s javnosti kaou prometu, a posebice najmlađima. Ono što ju, kaže, najviše boli nije to što je biciklist naletio na njezino dijete, već što. I ne samo on – promenada je bila puna šetača u to vrijeme jer je bio lijep dan, a nitko od njih nije obratio pozornost na uplakanog dječaka u bolovima i sam nazvao hitnu ili policiju.Ovaj nemio događaj samo je jošsvima nama koji sudjelujemo u prometu, bilo kaoa po novom i, da nismo sami na cesti/stazi i da ništa nije toliko hitno da moramo glumiti Louisa Hamiltona na dva kotača. Jedno dijete jučer je tu lekciju naučilo na teži način, na vlastitoj koži, no neki odrasli ljudi očito se i dalje ponašaju kao da je cijeli grad njihova privatna 'prćija' na kojoj mogu raditi što žele...