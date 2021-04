proljetni vikend

vedro vrijeme

15°C

slab do umjeren sjeveroistočni vjetar

Sunčano

4°C

17°C

pretežno vedro

do 5°C

19°C

slab do umjeren južni vjetar

DHMZ

kišobran

oblačno vrijeme uz kišu,

12°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Napokon dočekali. Pred nama je praviDanas će prevladavati pretežno. Uz dnevnu temperaturu do, puhat ćeZa sutra prognostičari najavljuju slično vrijeme.i za koji stupanj toplije. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.Nedjelja nam donosiuz malo oblaka. Jutarnja temperatura, a dnevna do. Puhat ćeNo, prema trenutno dostupnoj prognozi-a, od ponedjeljka do srijede će nam ponovno trebati. Prevladavat ćea dnevne temperatura do