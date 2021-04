Dan planeta Zemlje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Unikom/Facebook

Ove godineobilježava se pod sloganom "" što je tema koja se izvrsno slaže s misijom i zadaćama koje obavlja gradska tvrtkaU Unikomu su svjesni činjenice kako jei smanjenje zagađenja civilizacijsko pitanje 21. stoljeća koje aktivno prati i zakonska regulativa RH. U skladu s njom, grad Osijek jedan je odu Hrvatskoj čiji je stupanj razvijenosti usluge prikupljanja otpada nazahvaljujući implementaciji sustavapred kućnim pragom korisnika i dobro prihvaćenim konceptom reciklažnih dvorišta.Ulaskom RH u Europsku uniju 2013. godine pred nas su stavljeni određeni ciljevi vezano uzte zatvaranje postojećih odlagališta. U skladu s nacionalnim ciljem postizanja minimalno, odvojeno prikupljeni otpad na području grada prošle godine u ukupnom zbroju svog prikupljenog otpada činio je, a prema projekcijama za tekuću godinu očekuje se dostizanje ukupno. To će postati moguće nakon isporuke žutih i smeđih posuda zagrađanima koji žive u kućama čime će se zamijeniti dosadašnji koncept vreća za navedene vrste otpada.Da Osijek u tom pogledu prednjači među velikim gradovima, svjedoči činjenica kako svako domaćinstvo danas ima mogućnost odvajati četiri različite vrste otpada. Grad ima tri reciklažna dvorišta (s preko, a gradi se i četvrto u Donjem gradu koje bi trebalo biti gotovo do kraja godine.Zasluge su to ne samo tvrtke Unikom koja je sustav osmislila i podrške Grada Osijeka, nego i sustavnei velike razine svijesti koju građani imaju. Stoga je danas, prigodno, uz obilježavanje Dana planeta Zemlje, Unikom odlučiosvojim korisnicima, građanima Osijeka, što već godinama sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom jer bez njihove pomoći i suradnje ne bi bilo ovako kvalitetnih rezultata koje Osijek podižu u sam vrh većih jedinica lokalne samouprave prema odvojeno prikupljenoj količini otpada.Tako su svi korisnici reciklažnih dvorišta koji su ih posjetili dobili prigodne poklon-pakete kao kao mali znak pažnje.