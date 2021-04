Kinematografi Osijek i Europa Cinemas

pozivaju gledateljestarosti između 18 i 25 godina koji su oduvijek sanjali, ne samo o odlasku na prestižan filmski festival, nego su na festivalu željeli i osobno sudjelovati, da se prijave za sudjelovanje naInicijativa 27 TIMES CINEMA pokrenuta je 2010. godine u suradnji s(Europski parlament) i, a koja svake godine omogućuje ostvarenje sna o sudjelovanju naza 27 mladih europskih filmoljubaca. Oni zajedno čine Giornate degli Autori žiri i odlučuju o pobjedniku i nagrađuju najbolji film ove selekcije.Osim što će najkreativniji gledatelj dobiti veliku priliku koja će u bitnome utjecati na njegovu buduću karijeru, Europski parlament organizirat će i pokrit troškove tvog putovanja do Venecije (avionske karte ili drugi način putovanja), troškove smještaja na Lidu gdje se održava festival i troškove festivalske akreditacije s prioritetnim ulazom na sve projekcije na listi Giornate degli Autori, a Europa Cinemas tim vodit će brigu o tebi tijekom tvog boravka u Veneciji.Nemoj, jer Kino Urania već je 3 puta imalo čast odabrati svog ambasadora za 28 Times Cinema i omogućiti im prekrasno životno i profesionalno iskustvo.Filmoljupci i redovni gledatelji kina Urania starosti između 18 i 25 godina, naprednog znanja engleskog jezika (u govoru, jeziku i pismu), aktivni na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat), s vještinama u bloganju, uređivanju videozapisa, fotografiranju ili bilo kojim drugim komunikacijskim alatima te razvijenih sposobnosti za pisanje članaka i blogova.Osmisli i snimi video-selfie u kojem ćeš opisati kakvo značenje kino ima za tebe. Video započni rečenicom “Cinema for me is…” Budi zabavan i originalan!Video mora biti snimljen na engleskom jeziku, u visokoj rezoluciji (Full HD: 1920x1080 px) s kvalitetnim audio zapisom i dobrim osvjetljenjem, obavezno treba sadržavati tvoje ime i zemlju porijekla te mora trajati 30 sekundi.Nakon što si to sve napravio, video pošalji putem Wetransfer na mail:Drugi korak:Ispuni aplikacijsku formu na linku:Sva pitanja u aplikaciji moraju biti ispunjena, a nepotpune prijave neće se razmatrati.Deadline za poslati video i ispuniti prijavnicu je srijeda 19.5.2021.Od pristiglih prijava, kino Urania odabrat će tri najbolje, a Europa Cinemas zajedno s LUX Prize i Giornate degli Autori odabrat će jednu čiji će autor otputovati u Veneciju i biti članom žirija. Osim kina Urania, još nekoliko hrvatskih kina predlaže svoje kandidate, tako da potrudite se biti što kreativniji.- stići u Veneciju prije početka festivala, odnosno do utorka 31.8.2021. i u Veneciji ostati do kraja festivala, odnosno do nedjelje 12.9.2021. (trajanje festivala: 1.- 11. rujna)- biti članom žirija za filmove koji se natječu u Giornate degli Autori selekciji,- sudjelovati u okruglim stolovima, panelima i raspravama s filmskim ekipama i drugim festivalskim gostima,- prisustvovati i pomoći organizirati događaje u okvir LUX nagrade publike (uglavnom siječanj - svibanj sljedeće godine),- doprinijeti sadržajem na web stranici Europa Cinemas i društvenim mrežama promovirati novu LUX nagradu publike nakon festivala koristeći vještine naučene u Veneciji- biti dostupan za sudjelovanje na sastanku panela LUX Selection za izdanje LUX Award publike 2022, koji se obično održava između lipnja i rujna (1-2 dana) - (ako budeš odabran)Ne propusti ovu jedinstvenu priliku i ostvari svoj san!