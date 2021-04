Bjelica

odličnog derbija

vrlo dobar nogomet

visoki ritam

vrlo zanimljivo

neizvjesna i otvorena utakmica

Obostrano se igralo vrlo kvalitetno , vidjeli smo dva dobra protivnika koja se bore za vrh i mislim da smo i jedni i drugi apsolutno opravdali mjesto na kojem se nalazimo. Moramo biti zadovoljni na kraju s bodom, bilo je šansi na obje strane i za drukčiji ishod. Mogli smo zabiti i mi i oni za 2:1, tako da treba biti realan i reći da je utakmica bila dobra, a rezultat realan. Naravno da smo očekivali i htjeli pobjedu, ali moram napomenuti da smo igrali protiv kvalitetne momčadi s odličnim pojedincima. Izrekao bih veliki kompliment svojim igračima na onome što su pružili u ovom derbiju i svemu što pružaju ove sezone. Vjerujem da ćemo do kraja prvenstva ostati konkurentni i puhati Dinamu za vrat

Nenada Bjelice

Svi su bili na visini zadatka

To je određeni šok, kada u početku dobiješ takav gol, ali smo se stabilizirali. Nismo potom Dinamu nešto posebno dali, a imali smo s druge strane onu jako dobru duplu šansu Kleinheislera i Bočkaja za izjednačenje što nismo iskoristili. Bilo je to prilično izjednačeno poluvrijeme , ali smo gubili. U nastavku je isto bilo izjednačeno, možda s nešto više šansi na našoj strani, ali to je nogomet. Bilo je puno agresije, dobrog nogometa, puno šansi i žutih kartona, mislim da su svi akteri bili na visini zadatka i stvarno čestitam svima. Idemo dalje, pripremiti se za Rijeku i pokušati pobijediti.

Novi izazovi za obje momčadi

bez požutjelih

Čekaju nas novi izazovi. I nas i Dinamo. Mi smo u Rijeci, oni igraju s Hajdukom, kasnije će također biti još dosta izazova za obje momčadi i kod kuće i na strani. Trebamo pokušati pobjeđivati u svojim utakmicama i nadati se da bi se oni mogli negdje poskliznuti, zaključio je osječki kormilar.

Čestitao jeigračima na velikoj želji i svemu što su pokazali protiv prvaka, u vrlo dobrom i neizvjesnom dvoboju.Nije Nenad Bjelica imao što prigovoriti svojim igračima nakon. Naprotiv, Osijek je ponovno prezentirao, no isto se može reći i za protivničku momčad. Uzbuđenja je bilo zaista puno,nije praktički ni trenutka splašnjavao, pa je i gledateljima pred malim ekranima sigurno bilo. Potpunozavršila je s po jednim pogotkom na obje strane., riječi su našeg treneraPrimljeni gol već u 5. minuti morao je donekle poremetiti Osječane, ali ipak nije uvjetovao nestabilnost u redovima Bijelo-plavih.Osijek će na Rujevicu morati istrčatiKleinheislera i Žapera, ali to sigurno neće ništa promijeniti kada su pitanju odlučnost i želja za osvajanjem bodva.