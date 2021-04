postati udomitelj

[Sponzorirani članak]

Ako ste se ikada zapitali zašto se netko odlučite što točno podrazumijeva pojam, nastavite čitati dalje, a možda se do kraja članka i sami odlučite postatii pridružiti se zajednici udomitelja za koju znamo da broji nikada dovoljno članova.Udomiteljstvo jeza djecu koja iz različitih razlogau svojoj primarnoj obitelji. Često udomiteljstvo nazivamo pozivom jer udomitelj uistinuUdomiteljske obitelji ponekad se čine kaokoje rade od 0 do 24 sata, pružajućidjeci bez primjerene roditeljske skrbi. Osobe koje se odluče postati udomitelji imajuza različita dječja ponašanja te potrebno strpljenje i snagu za usmjeravanje djeteta u njegovom rastu i razvoju.Bez obzira na to što je udomiteljstvooblik skrbi, mnogi udomitelji i nakon povratka djeteta u biološku obitelji ili odlaskom u posvojiteljsku obitelj, ostaju u kontaktu iza cijeli život, a u razgovoru s njima često čujemo da kaokoju dobiju za sav uloženi trud jeu partnerstvu s, provodi trogodišnji program „“ (faza II), financiran od strane. U sklopu programa provodimo niz aktivnosti usmjerenih na pružanje podrške udomiteljskim obiteljima na području, a u vidu organiziranja edukativnih radionica za udomiteljske obitelji, psihosocijalnih i kreativnih radionica za djecu u udomiteljskim obiteljima, kao i psihosocijalni savjetodavni rad koji provode stručni djelatnici nositelja programa – psiholozi.Osim navedenih aktivnosti, usmjerenih na pomoć i podršku udomiteljskim obiteljima, provode se i aktivnosti usmjerene na informiranje javnosti o tome što je udomiteljstvo i zašto je ono bitno i potrebno.Tijekom posljednjih 6 godina imali smo prilike upoznatiudomitelje koji se odlikuju s iznimnom voljom i strpljivošću prilikom nošenja s izazovnim ponašanjima i poteškoćama, a koji su svoj životni put usmjerili na pružanje ljubavi, brige i sigurnosti djeci kojoj je to u tom trenutku najpotrebnije. Radeći s udomiteljskim obiteljima upoznali smo i djecu koja u sigurnom okruženju pokazuju ogromnu moć promjene, suradnje i rasta u prekrasne mlade osobe.Udomitelj je taj koji ima moć učiniti dječji životRaspitajte se već danas u najbližem Centru za socijalnu skrb kako postati udomitelj i postanitedjetetu kojem je to u ovom trenutku najpotrebnije.