[Sponzorirani članak]

Pronalaženjezaposlenja jedan je odu životu svake osobe. Zahvaljujući suradnji fakulteta s velikim brojem poslodavaca i potražnji za studentima, naši studenti već za vrijeme studija započinju svojVeliki je broj tvrtki, sada već ta brojka prelazi is kojima Fakultet organizacije i informatike ostvaruje suradnju u vidu, ali i cijelog niza drugih aktivnosti preko kojih se studenti, a poslodavci sa studentima već tijekom studiranja.FOI već godinama razvijakroz povezivanje tehnoloških znanja i digitalnih inovacija s poslovnim aspektima struke čime studentima svih studijskih programa omogućujena tržištu rada koju već tijekom studiranja prepoznaju poslodavci. Obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada osnova je dugoročnog i kvalitetnog odnosa koje FOI njeguje s poslodavcima.– ističe dekanica prof. dr. sc, direktor agencije Arbona strateškog partnera FOI-ja smatra kako suradnja sa FOI-jem studentima omogućava da već za vrijeme studiranja dobijuiz realnog sektora i da lakše usmjere svoj karijerni put. Time, nakon završetka studiranja, FOI studenti imaju dobar temelj za daljnji napredak pa na taj način doprinose uspjehu njihove tvrtke.U cilju educiranja studenata, kao i razvoja njihovih profesionalnih vještina, FOI je bio međuu Hrvatskoj koji su uveli sustav stručne prakse na završnoj godini diplomskog studija kaodio nastave, a ujedno među prvima je koji su na instituciji osnovali Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) koji danas operativno provodi stručnu praksu, ali je zadužen za cijeli niz drugih aktivnosti u koordinaciji sa studentima i poslodavcima. Naš Centar mentorira i proces osnivanja Centara na partnerskim fakultetima.Kroz novi nastavni plan i program na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informacijski i poslovni sustavi uspostavljen je sustav „“, model koji za studenta predstavlja prvi doticaj sa tržištem rada. Kroz ovaj model studenti imaju mogućnost raditi na završnom radu, a mentor unutar poduzeća ih usmjeravala u praktičnom dijelu rada.– ističu na FOI-ju.U suradnji sačiji je FOI trećinski vlasnik pokrenuta je Startup akademija kao program podrške studentima FOI-ja u razvoju poduzetničke ideje te osnivanju i upravljanju vlastitog poduzetničkog pothvata. Podršku pružaju bivši studenti FOI-ja, a danas, poput suvlasnika. Sinergija poslovnog i akademskog sektora, suradnja sa uspješnim alumnijem FOI-ja garancija je za kontinuirano inoviranje nastavnog sadržaja, praćenje suvremenih trendova, a time i brzi pronalazak posla već nakon studiranja.Iz tvrtkeporučuju da sušto veliki broj studenata nakon diplome FOI-ja izabere baš APIS IT kao mjesto na kojem će, bilo u razvoju novih rješenja, održavanju IT sustava ili vođenju projekata. Naglašavaju kako se studenti posebno ističu u njihovim poslovnim službama, gdje je uz sposobnost da brzo razumiju i uđu u kompleksne sustave i poslovne procese jednako važna i sposobnost komunikacije s klijentima i sagledavanja poslovnog konteksta samih sustava.U tvrtkismatraju kako su studenti FOI-ja opremljeniiz područja tehnologije, ekonomije, te mekih vještina, što ih čini veoma konkurentnima na tržištu rada te kasnije i uspješnima u poslu.Iz tvrtkeporučuju kako kroz Akademiju koju tvrtka organizira studenti uz njihove stručnjake kreirajukoja se kasnije zaista koristi u Kingu. Osim toga za studente FOI-ja održavaju i ERPsim radionicu na kojoj već tijekom studija studenti koriste SAP-ovute stječu praktična iskustva u vođenju tvrtke i rješavanju realnih poslovnih problema.smatraju kako Fakultet studentima pružakoju studenti nadograđuju nakon zapošljavanja te vrlo brzo postaju vrijedni članovi tima. Uz stjecanje tehničkog znanja, na fakultetu studenti razvijaju i unapređuju vrijednosti kao što su odgovornost, izvrsnost te integritet koje su poslodavcu, često važnije od tehničkog predznanja.Iz tvrtkeporučuju kako studenti FOI-ja sudjeluju u različitim aktivnostima koje sui relevantne za svijet tržišta rada. Upravo je to jedan od razloga zašto se mogu brzo adaptirati unutar nove radne sredine i postižu dobre rezultate u radu. U Infinumu radi značajan broj bivših i trenutnih studenata FOI-ja, među kojima niz voditelja timova i direktora odjela.Osim stručne prakse, s partnerskim poduzećima svake godine realiziramo, kao što sukoji će se ove godine organizirati po 10. puta. Tjedan karijera već je tradicionalno postalo mjesto na kojem povezujemo akademski sektor i privredu, na kojem se provodi prezentacija stručnih praksi, ukratko, povezuju se studenti sa svojim potencijalnim poslodavcima. Na zadnjem Tjednu karijera realizirano jepovezanih s tehnološkim inovacijama, ali i poslovnim aspektima struke, a dodatno se je predstavilo 36 poduzeća.– tvrde na Fakultetu organizacije i informatike.U suradnji sa poslodavcima realizirano je i nekoliko vrlo uspješnih studentskih natjecanja, a upravo zahvaljujući našim partnerskim poduzećima uspjeli smo urediti laboratorijske prostore, prostore za druženje studenata, kao i pribaviti najsuvremeniju opremu.Inicijative za opremanje novih laboratorija, poputdolaze od strane danas uspješnih poduzetnika koji svoja sjedišta imaju u gradu Varaždinu, i to ponajviše radi kadra koji izlazi sa Fakulteta organizacije i informatike. Jedno od takvih poduzeća je i poduzeće, lider na domaćem tržištu u pružanju. Upravo su istraživački laboratoriji na Fakultetu organizacije i informatike organizacijske jedinice koje kroz djelovanje svojih članova, ali u suradnji sa partnerskim poduzećima, kao i studentima razvijaju inovativna rješenja.Tako se je unutar jednog od čak, u Laboratorijurazvijalo inovativno rješenje za aktiviranje rampi koje precizno locira vozila uz pomoć satelitske navigacije Galileo.Za taj je projekt razvojnom timu kojeg su činili nastavnici, studenti, kao i partnersko poduzeće čiji su pokretači upravo alumni FOI-ja dodijeljena nagrada od strane Europske agencije za globalne navigacijske satelitske sustave.Statistika pokazuje da više odnastavlja raditi u poduzećima u kojima su odradili stručnu praksu, a važno je i spomenuti da upravo FOI završeni studenti najvećim dijelom čine uspješnuna SZ Hrvatske. Uspješnu suradnju sa nizom partnerskih poduzeća u gradu Varaždinu i županiji, ali i na razini cijele Hrvatske nastavljamo i dalje kroz stručnu praksu, sustav „“ kao i realizacijom niza aktivnosti poput radionica, stručnih predavanja, posjeta poslodavaca, a sve u cilju povezivanju poslodavaca i naših studenata.