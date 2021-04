Bolt

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

, vodeća europska platforma za pružanje usluge prijevoza na zahtjev, uskoro će predstaviti projektu partnerstvu sPilot projekt iznajmljivanja električnih romobila započeo je u siječnju ove godine u. Ta je usluga jako dobro prihvaćena od strane korisnika jer predstavlja pametan,način kretanja i odličnu alternativu automobilima u slučaju kraćih putovanja, posebice u velikim gradovima gdje je svakodnevni promet zagušen.U Osijeku će se, kao i u Rijeci, koristiti model romobila koji je dizajniran za potrebe. Brzina romobila je do, a na određenim posebnim područjima brzina se može ograničiti naJoš se ne zna točan broj romobila u gradu na Dravi, no zna se kako će biti smješteni na desetakkao što sukod robne kuće,Svaki romobil ima ugrađenkoji će pružati uvid u lokacije njihovog preuzimanja i ostavljanja. Svake večeri djelatnici Bolta će romobile nositi na, a ujutro će ih rasporediti na njihova predviđena mjesta.? Najprije je potrebno instalirati Bolt aplikaciju iz trgovina. Korisnik mora dodati podatke bankovne kartice unutar aplikacije. Potom se odabere ikona romobila unutar aplikacije i na karti se vide svi romobili dostupni za iznajmljivanje. Postoji opcija zaključavanja romobila na tri minute kako vas netko ne bi preduhitrio dok šetate prema njemu.Romobil se rezervira tako što se odabere mala ikona sata nakon odabira dostupnog romobila. Za otključavanje skenira sekoji se nalazi na upravljaču. Kada ste stigli na odredište, odaberete opciju “” unutar aplikacije. Vožnja će se automatski. Prilikom prvog pokretanja usluge, aplikacija će korisniku prikazati kratke upute za korištenje romobila.Ukoliko korisnik želi ostaviti romobil na području koje je u Bolt aplikaciji označeno, aplikacija će ga upozoriti davozilo na toj lokaciji. Ako se ipak odlučite završiti vožnju u toj zoni, naplatiti će vam se naknada za parkiranje odU slučaju da se iznajmljeni romobil, potrebno je odmah kontaktirati korisničku službu putem aplikacije.Cijena najma za Osijek još, no tijekom promotivnog razdoblja otključavanje romobila bit će, dok će se plaćati cijena korištenja romobila (u Rijeci je topo minuti). Ukoliko se pokaže da postoji velika potražnja za uslugom najma romobila, u budućnosti će biti moguće povećati broj vozila kao i organizirati plaćanje putem pretplate.