Dolaskom, osječke ulice ponovno su preplavilikoji su se, zahvaljujući dugačkoj mreži biciklističkih staza u gradu, pretvorili u jedno odza Osječane koji vole fizičku aktivnost na svježem zraku.No, nakon duge zime bicikle najčešće treba, a od jučer (15. travnja) to možete učiniti sami i to potpunojer je u Donjem Gradu otvorena prva osječkaBiciklinika je ideja Donjograđaninai članovakoji su otvorili mjesto gdje svatko možepod nadzorom stručnjaka.U radionici Biciklinike tako bicikl možete oprati, očistiti ga od prašine i masti, podmazati lanac, naučiti kako sami promijeniti gumu, kako ugoditi kočnice, itd. U Biciklinici također možete nabaviti gotovo sve zamjenske dijelove za bicikle, a ako pojedini dio nemaju u radionici, pomoći će vlasniku oko nabavke tog dijela.No, kvaka je u tome da vlasnici bicikala moraju sami zaprljati ruke. Ideja Biciklinike je naučiti ljude kako seo svom dvokotačnom ljubimcu te kako obaviti jednostavne popravke ili brzi proljetni servis.Radno vrijeme Biciklinike je četvrtkom, a u radionici će uvijek biti dvojica ili trojica članova kluba koji su spremni pomoći. Radionica također osiguravapotrebna za popravak bicikla.Popravak bicikla potpuno je besplatan, no oni koji to žele mogu ostavitiza buduće projekte koje će biciklistički klub Furaj Lega organizirati, poput nedavne akcije u kojoj je klub sakupljao i popravljao bicikle koje su kasnije donirali djeci i potrebitima.Kako sami članovi kluba kažu na svojoj FB stranici, „U ime portala Osijek031 ovu inicijativu i pozivamo Osječane da posjete Bicikliniku ikako da se sami brinu o sitnim kvarovima i nedostatcima na svojim biciklima.Adresa Biciklinike je, Osijek, a možete ih kontaktirati na broj mobitelaili na e-mail