[Sponzorirani članak]

Iako ove godine sporije,. Pretekle su ga, međutim,koje već neko vrijeme mame uzdahe iz izloga trgovina u. Odjevne kombinacije beskonačne su kao i mašta u kombiniranju. Vesele boje, cvjetni uzorci, kukičani komadi i modni dodaci privući će poglede i podići raspoloženje svakome kome je stalo do dobrog dojma. Zato zaputite se u Portanovu i pronađite najbolje proljetne komade za sebe!A kome je stalo doi taj može pronaći alternativu u ovim vremenima u Portanovi i to unatoč raznim ograničenjima. Uz puno poštivanje mjera, kava za ponijeti ipak je dopuštena na veselje mnogih kupaca koji taj način okrijepe u Portanovi rado prihvaćaju… po principu „“ ili konzumacijom na vanjskoj terasi.Kako je zbogtrenutno ograničen, odnosnoigraonica, možda za zamjenu poslužiti donekle možedio za zabavu s automatima. Taj dio, naime, radi i obećavakad već igra u igraonici nije moguća. A zabavu se može potražiti i na velikom platnu. Zato pođite ui pogledajte neki od novih filmskih naslova.A dok ste kod kuće, zabavite se i osvojite nagrade naE pa dokažite to i Portanovi, a oni će nagraditi čaks poklon bonovima u iznosu odza shopping uPostavite fotku sebe i svog ljubimca u komentar natječaja „“ na Facebook profilu Portanove i tako sudjelujte u natječaju, i to sve do. Nemate kućnog ljubimca? Svejedno odite na post natječaja i zabavite se listajući pristigle fotke i sličnosti!Sve vrijeme, pa i nadalje, gdje god išli pridržavajte se epidemioloških preporuka.i sve ostale upute vrijede i u Portanovi, a sve kako bi i nadalje svi skupa uživali u sigurnom shoppingu! Vidimo se u Portanovi.