Tekst i foto: OBZ.hr

Županpotpisao je ugovore o dodjeli potpora zas područja Osječko-baranjske županije koji su se javili na javni natječaj županije.Ukupna vrijednost je gotovo. Najviše potpora dodijeljeno je za nabavu alata, strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti, nabavu računalne opreme i licenciranih računalnih programa, investicijsko održavanje i opremanje poslovnog prostora te marketinške aktivnosti.Anušić je u obraćanju poduzetnicima istaknuo kakokontinuirano osigurava financijska sredstva za provedbu ovog projekta, a i vrijednost potpora se stalno povećava. Tako je 2017. godine osiguranokoji su podijeljeni na, a potom je svake godine povećavan taj iznos i broj korisnika potpora koji je ove godine dostigaokoji su podijeljeni na. Zaodobren je najviši iznos potpore od“, dodao je župan.Sukladno epidemiološkim mjerama, odnosno kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja osoba, danas je ugovore potpisalo, a ostali će to učiniti tijekom ovog tjedna.Korisnici potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja su subjekti malog gospodarstva i to fizičke i pravne osobe; trgovačka društva, obrti i zadruge. Potpore se dodjeljuju za kupovinu, izgradnju, rekonstrukcije i opremanje poslovnog prostora, investicijska i tekuća održavanja, nabave alata, strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti, stručna osposobljavanja i istraživanja tržišta, kreiranja brenda, marketinške aktivnosti i druge točno određene namjene.Potpora iznosi doizvršenog ulaganja, a najviše doza prerađivačku industriju, odnosno do 25% opravdanih troškova izvršenog ulagana, a najviše do iznosa odza ostale djelatnosti.Osnovni su kriteriji ovog javnog poziva bili da je riječ o poduzetniku čija je tvrtka osnovana minimumod trenutka objave javnog poziva, da ima barem jednu zaposlenu osobu i da je imao ulaganja vezana uz navedene primjere.Osječko-baranjska županija trenutno ima otvoreno jošza poduzetnike, za mjere pomoći za vrijeme pandemije koronavirusa, za informiranje, edukacije, savjetovanje, nastupe na sajmovima i druge promotivne aktivnosti, za klastere, a trajno je otvoren i javni poziv za kreditiranje poduzetnika kroz kreditne programe s nula posto kamata.