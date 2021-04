Davor Forgić

Zračne luke Osijek

Domagoj Marinić

Belju

Ledu

bez dana radnog iskustva

bez redovnih

nagomilanih dugova

ukinuo

Croatia Airlinesa i Trade Aira

Republika Hrvatska

Grad Osijek

Osječko-baranjska županija

Irska, Njemačka i Velika Britanija

neće vratiti

Zagrebom, Rijekom, Pulom, Splitom i Dubrovnikom

Splitu i Dubrovniku

Državnog zavoda za statistiku

66.500 putnika

prvi let

ponedjeljak, 19. travnja

više nije direktor. Forgić je u rujnu 2017. godine preuzeo upravljanje ovom hrvatskom zračnom lukom, nakon što je istom pet godina upravljaoDavor Forgić bio je jedan od dvojice kandidata za poziciju direktora, a radilo se o natječaju u kojem uvjet nije bio da osoba ima radno iskustvo u avioindustriji, što je samo po sebi poprilično bizarno. Podsjećamo, Forgić je bio direktor prodaje u, ranije je radio u, a na direktorsku poziciju Zračne luke Osijek došao jeu avioindustriji.Zračna luka Osijek ove će godine, očigledno, bitimeđunarodnih linija. Naime, još 2017. godine Ryanair se povukao iz ove zračne luke zbog, Wizz Air je u proljeće 2019. godineliniju prema Baselu, a za ovu godinu u najavi trenutno nema ni linije Eurowingsa prema Stuttgartu.Osijek trenutno ima najavljene jedino domaće linije(pod PSO programom), a u ovu će zračnu luku uskoro stići nova osoba, vršitelj dužnosti, također bez dana radnog iskustva u ovoj specifičnoj industriji.je 55-postotni vlasnik Zračne luke Osijek,ima 25 posto, a20 posto udjela u vlasništvu.Iako je neupitno da bi Osijek trebao biti povezan s određenim europskim odredištima, osobito onima u kojima živi veći broj iseljenika iz Slavonije i Baranje (), isto nije moguće bez potpore države, Hrvatske turističke i lokalne zajednice. Ryanair se sigurnou Osijek dok potraživanja ne budu podmirena, uz to, fokus ovog avioprijevoznika sada je usmjeren ka 216 kilometara udaljenom Zagrebu, pa će sljedeći direktor ove zračne luke morati pokucati na vrata nekih drugih kompanija.U ljetnom redu letenja ove godine Zračna luka Osijek povezana je samo s domaćim zračnim lukama -. Osim direktnih letova Croatia Airlinesa prema, do navedenih je odredišta moguće putovati i Trade Airom, no sa zaustavljanjem u Puli odnosno Rijeci.Prema podacima, iz navedenog grafikona je vidljivo kako promet u ovoj zračnoj luci varira u posljednjih 10 godina.U 2018. godini Osijek je prihvatio i otpremio nešto više od, u toj godini prema Klisi su, uz redovne linije Trade Aira i Croatia Airlinesa unutar Hrvatske, prometovali zrakoplovi Eurowingsa (Köln i Stuttgart) i Wizz Aira (Basel).U nedjelju, 11. travnja, Croatia Airlines odradila jena liniji Split - Osijek - Split u ovoj godini, dok je prvi najavljeni let na liniji Dubrovnik - Osijek - Dubrovnik zakazan za. Trade Air uredno prometuje na linijama iz Osijeka kroz cijelu godinu.