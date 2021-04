Grad Osijek

Iz Grada obavještavaju građane da će se od 15. travnja 2021., zbog izvođenja spomenutih radova te osiguravanja sigurnosti i zaštite prolaznika, zatvoriti prometovanje u sljedećim ulicama:

Na gradilištu se odvijaju radovi dubokoga iskopa (preko 5 metara dubine) te postoji opasnost od pada u dubinu, stoga - u cilju zaštite sigurnosti ljudskih života - apeliraju na građane da:

trenutačno provodi radove nakomunalne infrastrukture Tvrđe u okviru projekta, sufinanciranog sredstvima. Radovi uključujudotrajale sanitarne i oborinske kanalizacije, obnovu distribucijske telekomunikacijske i elektroenergetske kabelske kanalizacijske mreže, obnovu javne rasvjete u energetski učinkovitu, te rekonstrukciju ulica, pješačkih površina i trgova na području Tvrđe.- Južni ulaz u Tvrđu (srednji), iz Europske avenije u Franjevačku ulicu- U istočnom dijelu Tvrđe: Fakultetska ulica, Franjevačka, Kuhačeva - od Franjevačke do Fakultetske, Boesendorfferova ulica, Jagićeva, te Firingerova - od Franjevačke do Kuhačeve ulice.- U sjevernom dijelu Tvrđe: Ulica Matije Petra Katančića - od Trga Sv. Trojstva do Trga Vatroslava Lisinskog, ulica Vjekoslava Klaića i ulica Tadije Smičiklasa - od spoja s ulicom Matije Petra Katančića do spoja s ulicom Vjekoslava Klaića.- povećaju oprez i u potpunosti poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju,- ne uklanjaju znakove privremene prometne regulacije,- ne ulaze u zonu gradilišta jer time ugrožavaju sebe i ostale sudionike u gradnji!Po uspostavi, policija će pojačano nadzirati prometovanje i poštivanje prometne signalizacije te sankcionirati nepoštivanje zabrane prolaska neovlaštenim osobama, odnosno nepoštivanje zabrane prometovanja motornih vozila.Pozivaju građane da, zbog prisustva brojne gradilišne mehanizacije i sprječavanja stvaranja prometnih gužvi u Tvrđi, u razdoblju trajanja radova -dolazak motornim vozilima u Tvrđu.Radovi na rekonstrukciji i dogradnji komunalne infrastrukture Tvrđe napreduju prema zadanome dinamičkom planu izvođenja radova te će na spomenutim dionicama u cijelosti završiti do kraja 2021. godine. O narednim dionicama gradnje Grad Osijek pravodobno će izvijestiti javnost.Sve informacije o projektu i radovima mogu se dobiti u Upravnom odjelu za programe Europske unije, na adresi Trg V. Lisinskog 1 (uz prethodnu najavu) ili e-poštom na