Tekst: Osijek.hr/Gradonacelnik.hr

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

je u 2020. godini provodioza suzbijanje negativnihkako bi se održala likvidnost i zadržala postojeća radna mjesta te ponovno udvostručio sredstva za poticaje u odnosu na 2019. godinu pa je ukupno isplaćeno potpora u iznosu od. U proračunu Grada za poticanje razvoja poduzetništva u ovoj godini osigurano jeGrad Osijek je u 2019. godiniza poticaje poduzetnika te tradicijske i umjetničke obrte u odnosu na godinu ranije, s okou 2018. godini nau 2019. godini te bio vodeći grad po povećanju sredstava izdvojenih za tu svrhu, pokazala je analiza portala, napravljena na temelju podataka konsolidiranih proračuna gradova.U 2018. godini dodijeljene su potpore u visini odnamijenjene za potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore za certificiranje proizvoda i procesa, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore za izlaganje na sajmovima te potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika. U 2019. godini taj je iznos povećan napotpora po osnovi raspisanih javnih poziva u dvije cjeline, a uz poduzetnike uključeni su i obrtnici. Prva se odnosila na jačanje konkurentnosti poduzetnika, kao što su potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore za digitalizaciju poslovanja itd.Druga cjelina odnosila se na zapošljavanje. U 2019. godini objavljen je javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za mjeru poticanja zapošljavanja na području Grada, a u 2020. godini javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za poduzetnike iz IT sektora za mjeru poticanja zapošljavanja na području Grada u 2019.godini. Potpora se odobravala u postotnim iznosima plaće bruto II i to: 30% za plaće do(plaća bruto II), 40% plaće(plaća bruto II) te 50% za plaće iznad(plaća bruto II), s tim da potpora nije mogla prelazitimjesečno.Uslijed novonastale javnozdravstvene situacije i posljedica koje pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 ostavlja na gospodarstvo, a nastavno na paket gospodarskih mjera Vlade RH, Grad Osijek je u 2020. godini provodio gospodarsku mjeru za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize kako bi se održala likvidnost i zadržala postojeća radna mjesta subjekata malog gospodarstva s područja grada Osijeka. Potpore su se dodjeljivale subjektima malog gospodarstva koji su prijavitelji na mjeru- Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom te kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio i/ili uplatio sredstva za Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Grad Osijek je na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2020. – gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize – svakom prijavitelju koji je ispunio uvjete isplatio jednokratno i bespovratnopo zaposleniku, dok je sveukupan iznos dodijeljenih potpora iznosioPočetkom ožujka Grad Osijek raspisao jeza dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2021. godini. Sveukupno je u proračunu Grada Osijeka za poticanje razvoja poduzetništva u 2021. osigurano. Objavljena su dva javna poziva, za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2021. te za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2021. godini za poduzetnike iz IT sektora.Inače, Grad Osijek je 2016. godine prepoznao ovaj oblik izravne financijske potpore za razvoj poduzetništva, kada je bilo izdvojenou Proračunu Grada Osijeka.