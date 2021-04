Roadpola-mreže

od 19. do 25. travnja 2021.

pojačani nadzor

speed marathon

bolje suradnje

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Sukladno sačinjenom planu i smjernicamaprometne policije Europe, u periodu, na području cijele Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenici provodit ćebrzine kretanja vozila.Dana 21. travnja, od 00 do 24 sata, provesti će se i akcija 24-sata nadzora brzine, tzv. „“.U cilju ostvarenja štosa građanima, od danas do 15. travnja do 10,00 sati, građani mogu na adresu e-pošte, dostavljati prijedloge za lokacije nadzora brzine.Dostavljeni prijedlozi koji se budu mogli realizirati, biti će dostavljeni nadležnim policijskim postajama za uvrštavanje u planove postupanja. - najavili su iz policije.