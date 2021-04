strože mjere

Tekst i foto: Osijek031.com

Od danasu četiri županije, a one uključuju i našu županiju.Na prijedlog lokalnih stožera, oduvode se strože epidemiološke mjere uNajstrože je ipak u. Od danas, 12. do 26. travnja oni su uŠto se sve? Zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja, zatvaraju se teretane i fitness centri, kina, casina te trgovine u kojima se prodaje obuća i odjeća. Zabranjuje se posjet korisnicima domova za starije, a ograničava se radno vrijeme u trgovinama u kojima je dozvoljen rad od 6:00 do 19:00 sati.Što se događa u? Do kraja mjeseca travnja vrijede preporuke da se u sportskim objektimasvlačionice te će bitipridržavanja epidemioloških mjera na javnim događanjima i okupljanjima, u javnom prijevozu, u trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima..na dva tjednase javna okupljanja za više od 15 osoba na jednom mjestu, a na privatnim okupljanjima može biti najviše osam osoba iz dva kućanstva.Do 25. travnja strože mjere i u. Ograničava se radno vrijeme ugostiteljskih objekata od 6:00 do 21:00 sat, radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje od 8:00 do 21:00 sat. Osim kraćeg radnog vremena ugostiteljskih objekata,se prodaja alkoholnih pića od 21:00 do 6:00 sati.