Patrikom i Antonom Lončarićem, Ivanom Pitonom i Markom Ukropinom

Europskog prvenstva u Vareseu

David Šain i Goran Mahmutović

Ivana i Josipa Jurković

treće mjesto

Martin i Valent Sinković

Rumunji Marius-Vasile Cozmiuc i Ciprian Tudosa

Najdramatičniji

Britanci, Poljaci i Rusi

Damir Martin

Hrvatski četverac bez kormilara splasirao se u polufinaleu dvojcu na pariće ušli su u polufinale C/D, što znači borbu za plasman između 13. i 18. mjesta.Na kvalifikacijskim utrkama prve su nastupile sestreu dvojcu bez kormilara. Zauzele sutako da će se za A finale boriti danas u repasažu koji je bio na programu u 9:55 sati. U njihovoj skupini izravno su se u A finale plasirale posade Velike Britanije i Grčke te iz druge skupine Rumunjske i Irske. Sestre Jurković u repasažu moraju osvojiti prvo ili drugo mjesto kako bi ušle u A finale, a utrkivat će se s posadama Češke, Danske, Španjolske i Nizozemske.Braćau svojoj su kvalifikacijskoj utrci bili prvi te se izravno plasirali u A/B polufinale koje će se veslati sutra u 10:02 sati. U njihovoj polufinalnoj skupini su posade Grčke, Francuske, Njemačke i Slovenije te aktualni europski prvaci –David Šain i Goran Mahmutović prvu su kvalifikacijsku utrku dublova završili na petom mjestu tako da su se poslijepodne morali boriti u repasažu za plasman u A/B polufinale. U repasažu su zauzeli četvrto mjesto što ih je odvelo u borbu u C/D polufinalu, odnosno za konačni plasman od 13. do 18. mjesta. Danas veslaju u 14:13 sati.je jučer bio nastup četverca bez kormilara s braćom Lončarić, Pitonom i Ukropinom. U njihovoj kvalifikacijskoj utrciplasirali su se izravno u polufinale, a naš je četverac bio iz Rusa sa zaostatkom od nevjerojatne jedne stotinke sekunde. U poslijepodnevnom repasažu, u još neizvjesnijoj utrci, protivnici su im bili Ukrajinci, Nijemci i Francuzi. Naš je četverac na kraju zauzeo treće mjesto- 39 stotinki iza Ukrajinaca i 55 stotinki sekunde iza Francuza, dok su ispali Nijemci. Njihova polufinalna utrka na rasporedu je danas (subota) u 13:03 sati i dočekuje ih moćno društvo aktualnih svjetskih prvaka Poljaka, danas najbržih Nizozemaca te Ukrajinaca, Švicaraca i Rumunja. Prve tri posade nastupit će u nedjeljnom A finalu, a ostali će se boriti za plasman od 7. do 12. mjesta.u samcu se plasirao u polufinale A/B i veslat će danas u 13:38 sati. U prvoj kvalifikacijskoj utrci bio je treći, a u poslijepodnevnom repasažu osvojio je drugo mjesto, iza najvećeg favorita u samcima – Nijemca Olivera Zeidlera. To mu je bilo dovoljno za ulazak među 12 najboljih u Europi.